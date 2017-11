Justice League : Danny Elfman confirme que le thème de Batman sera uniquement celui des films de Tim Burton

Oh tiens, si on parlait encore de Justice League pour changer ? Après tout, cela fait un petit moment qu'on l'avait laissé tranquille et il nous manquait un peu, d'autant que sa sortie approche à grands pas.

Et, pour une fois, nos très chers détracteurs ne vont pas pouvoir nous accuser de faire de l'anti-DC primaire puisqu'ils seront eux-aussi abasourdis par la nouvelle qui suit. Et ça, c'est beau. Peut-être que c'est par cette news que nous allons tous nous réconcilier sous la même bannière, le regard ému tourné vers les étoiles. Ouais, on en fait un peu trop là...

Nous n'avons pas encore beaucoup parler de la musique de Justice League, ce qui est bien normal puisque jusqu'à très récemment, nous n'en savions pas grand chose, mis à part que c'était le grand Danny Elfman qui s'en occupait, remplaçant au pied levé Junkie XL. Il y a environ une semaine, le thème principal du film est arrivé sur Youtube et, effectivement, il pose bien l'ambiance héroïque qui nous attend. Mais nous n'avions pas plus de détails que cela. Et pourtant, Danny Elfman qui revient sur un film dans lequel officie Batman, cela devrait normalement soulever plein de questions et d'attentes impatientes.

Puis, grosse surprise : il a été annoncé que le thème de Batman version Tim Burton serait réutilisé dans Justice League. Ce que confirme officiellement Elfman au micro du site mexicain Reporte Indigo, où il déclare qu'il n'y aura en fait pas de nouveau thème musical dédié au super-héros le plus riche du monde, mais que le film devrait nous réserver une sacrée surprise :

"Non, vous n'entendrez pas de nouveau thème musical pour Batman. Vous entendrez le thème de Batman. Oui, Hans Zimmer a fait un travail incroyable, avec un rythme puissant, mais il n'y a jamais eu qu'un seul thème musical pour Batman. Et c'est le thème de Batman."

Nous nous retrouvons donc dans une situation assez inédite où le thème utilisé pour les films de Tim Burton devrait donc servir pour la nouvelle interprétation d'un personnage. Si notre petit coeur de fan s'excite comme une puce à cette annonce, cela laisse néanmoins planer de grosses questions. Comme celle de la cohérence d'un univers qui, depuis Man of Steel a installé un ton propre, très éloigné de la dominante gothique de Tim Burton. Le thème légendaire de Batman parviendra-t-il à s'y intégrer sans faire trop artificiel ou forcé ? On espère que oui, évidemment, même s'il faudra attendre le 15 novembre pour le savoir.