James Gunn exige que les fans de DC et de Marvel cessent leur guéguerre

La vie, c'est généralement fait d'opinions et, quand on croit quelque chose, il arrrive qu'on ait envie que tout le monde soit du même avis. Pas parce que nous avons forcément raison dans l'absolu, mais parce que l'on n'a pas envie d'avoir tort.

Et si l'on ne va pas élargir l'exemple à la façon dont se gère le monde à l'heure actuelle, aux guerres, à la défiance, au repli sur soi, qu'il soit idéologique, économique ou politique, voire au terrorisme parce que bon, nous sommes quand même lundi matin et qu'on n'a pas forcément envie de se flinguer direct la semaine, intéressons-nous plutôt à un sujet central de notre passion commune du cinéma.

Dans la vie, il y aurait donc deux camps : les pro Marvel et les pro DC. Et, comme souvent, ces deux teams ne s'entendent pas vraiment parce que Batman n'a pas de super-pouvoir, ok mais Tony Stark non plus, enfin vous voyez le genre. Un débat stérile qui nous énerve particulièrement parce qu'il ne permet aucun dialogue (et aussi parce qu'on en a un peu marre de passer nos journées à nous faire traiter de "pro machin" ou d'"anti-truc" alors qu'au fond, on s'en fiche pas mal, nous tout ce que l'on veut voir, ce sont des bons films. Et nous ne sommes pas les seuls à en avoir notre dose apparemment, puisque James Gunn, le réalisateur des deux Gardiens de la Galaxie, a investi Twitter il y a quelques heures pour exiger que les fans des deux camps arrêtent de se foutre sur la gueule :

"1. A chaque fois que je mentionne DC sur mon fil de discussion, il se transforme en débat sans fin, et très bruyant, autour de Batman v Superman.

2. Les gars, vous n'allez jamais convaincre les autres, c'est un énorme gaspillage d'énergie.

3. Au moins quand vous vous engueulez au sujet de Trump, cela constitue quelque chose d'une importance internationale.

4. C'est un film vieux de deux ans que certains aiment et d'autres détestent. Pourquoi est-ce que l'opinion des autres est si importante pour vous ?

5. En tant que fans de Marvel et DC vous avez beaucoup plus en commun qu'avec le reste du monde.

6. Pourquoi vous passez donc autant de temps à vous engueuler ? C'est stupide. Donc, arrêtez s'il vous plait. Ne vous engagez pas dans cette voie.

7. Et enfin, quand vous le faites, ne me mettez pas dedans. J'ai déjà mis pas mal d'entre vous en sourdine, mais pas tous. Merci."

Un énervement largement compréhensible mais qui aura peut-être plus de poids quand c'est quelqu'un de la trempe de Gunn qui l'exprime. Parce qu'il a évidemment raison du début à la fin. Donc les gars, soyez sympa, arrêtez de vous engueuler pour des choses aussi inconséquentes. Serrez-vous la main et embrassez-vous. Avec la langue.