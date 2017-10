Jeff Goldblum nous prévient qu'il ne sera pas très présent dans Jurassic World 2

Nous ne parlons pas beaucoup de Jurassic World : Fallen Kingdom et, quelque part, c'est un peu normal puisque le film ne sortira qu'en juin prochain. Mais au moins on nous brise tout de suite nos illusions.

Si, à la rédaction, nous n'avons pas été emballés plus que ça par le premier Jurassic World à l'époque, cela ne veut pas dire que nous n'attendons pas sa suite, Fallen Kingdom, avec une certaine impatience, parce que, même dans ses pires moments, Jurassic Park restera toujours Jurassic Park, et que, malgré nos efforts, nous sommes comme hypnotisés dès qu'il s'agit de quelque chose en rapport avec cet univers.

Après, il faut dire aussi que la suite s'annonce très intrigante. Déjà parce qu'elle est réalisée par Juan Antonio Bayona, et que c'est toujours un gage d'un minimum de qualité, mais aussi parce qu'elle devrait élargir ses thématiques et ne pas hésiter à aller dans le côté obscur de son histoire et pourquoi pas de ses personnages. C'est en tout cas tout ce que l'on espère.

Et puis bon, y aura Jeff Goldblum de retour en Ian Malcolm et, rien que pour ça, le film mérite d'exister et on ira le voir. Annoncée très tôt dans la production de Fallen Kingdom, la présence de Goldblum avait nourri les espoirs les plus fous concernant le scénario, qui pour le coup s'inscrirait encore plus dans la continuité de la saga originale et pourrait nous la présenter sous un jour nouveau. Sauf qu'il ne faut pas non plus rêver, Ian Malcolm n'aura plus jamais un rôle aussi important que dans les deux premiers films. D'ailleurs le comédien a mis tout de suite les choses au clair au micro d'Empire il y a quelques jours :

"C'est un petit rôle. Qui sait, ils pourraient même me couper complètement au montage ! Mais si je reste dans le film, je serai une petit pincée de persil ou une garniture qui, je l'espère, aura quand même un petit impact."

Evidemment, nous sommes déception et tristesse à la perspective que Goldblum ne soit présent que pour un caméo mais on n'oublie pas que le comédien aime bien les petites blagues et manie l'ironie avec un certain délice dont il se prive rarement. Impossible pour le moment de savoir s'il s'agit de la vérité ou si Goldblum a juste envie de jouer avec nos nerfs pour nous intéresser au film jusqu'à ce que la première bande-annonce ne soit dévoilée. Quoi qu'il en soit, nous n'aurons droit à la vérité que le 6 juin 2018, date de la sortie du film au cinéma.