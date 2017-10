La Tour Sombre : Stephen King évoque déjà un reboot total

Ignoré par le public, pulvérisé par la critique, La Tour Sombre compte parmi les principaux échecs de cet été. Mais le cauchemar n’est peut-être pas fini.

Après des années de « development hell dans les limbes de divers sociétés de production, La Tour Sombre a finalement atteint les écrans internationaux, dans une version qui ferait passer Last Action Hero pour une transcription fidèle de Hamlet. Et Idris Elba a beau encore croire dans la mise en chantier d’un nouvel épisode, on voit mal ce qui pourrait pousser des financiers à investir dans un chantier si mal en point.

Il n’empêche, tout indique que la série initialement envisagée pour dialoguer avec les blockbusters programmés au cinéma est toujours d’actualité. Sauf qu’il ne s’agirait désormais plus d’alterner longs-métrages et saisons télévisuelles, mais bien de rebooter la marque.

C'est le coiffeur de Matthew McConaughey qui va faire la tronche

C’est Stephen King qui en a touché quelques mots aux journalistes de Vulture.

« Le plus grand défi était de faire un film basé sur une série de livres qui est vraiment longue, quelque chose comme 3000 pages. L’autre challenge, c’était la décision de faire une adaptation PG-13 de romans extrêmement violents et traitent de comportements violents, de manière très graphique. C’était quelque chose à surmonter, même si je dois dire que le scénariste Akiva Goldsman a accompli un travail incroyable en s’appuyant sur un passage central des livres pour en faire ce qui m’a semblé un très bon film.

La série qu’ils développent actuellement… On verra ce que cela devient. Ce devrait être un reboot total, donc il va falloir patienter. »

Pour autant, rien n’indique que le projet se porte véritablement bien. Si une diffusion sur le câble américain pourrait lui permettre un traitement de la violence moins timoré, la série nécessitera encore un budget plus que conséquent, et une intensive campagne de communication, pour séduire le grand public, toujours pas familiarisé avec les romans, tout en amadouant les fans, nombreux à s’être amputés des yeux après le film de Nikolaj Arcel.

Quoi qu’il en soit, avec 1922, Castle Rock, Ça 2 et encore un paquet d’adaptations dans les tuyaux, les fans de Stephen King auront de quoi se mettre sous la dent dans les mois et années qui viennent.

Un film qui a oublié le visage de son père...