J.J. Abrams veut emmener Star Wars dans une nouvelle direction

Autant le dire tout de suite, comme ça c'est fait : Quand nous avons appris que J.J. Abrams rempilait pour réaliser L'Episode IX après le "départ" de Colin Trevorrow, nous n'avons pas forcément sauté de joie. Parce que bon, il a déjà eu sa chance le pépère et qu'on n'aime pas trop le réchauffé.

Même si de l'avis général des fans, le retour de J.J. Abrams aux affaires, c'est toujours mieux que Colin Trevorrow, ça nous dérange quand même un peu de se dire qu'on nous avait promis à l'origine des réalisateurs différents à chaque film avec leur propre point de vue sur Star Wars pour au final se retrouver avec le même gars qui fait deux films de la saga, alors que déjà son Réveil de la Force était plus ou moins un gros remake d'Un nouvel espoir.

Et si on attend avec impatience de voir Les Derniers Jedi pour se convaincre qu'ils ne vont pas nous refaire L'Empire Contre-Attaque, le risque est plutôt grand quand on en découvre la bande-annonce. Mais gardons l'esprit ouvert, nous ne sommes jamais à l'abri d'une bonne surprise. Il n'empêche que c'est un peu le problème avec cette nouvelle trilogie : un manque évident de prise de risque sur le plan narratif pour s'assurer que les fans restent en terrain connu et que l'histoire puisse toucher toutes les générations grâce à de grosses ficelles bien connues. Un état de fait qui commence à énerver pas mal de monde et dont J.J. Abrams a apparemment pleinement conscience, ainsi qu'il l'a expliqué au micro de la BBC alors qu'on lui demandait comment il envisageait son Episode IX :

"C'est définitivement une chose dont je suis pleinement conscient en travaillant sur l'Episode IX - en revenant dans cet univers après avoir fait l'Episode VII. J'ai le sentiment que nous devons envisager cet épisode avec la même excitation que nous avions lorsque nous étions enfants, en aiment ces films pour ce qu'ils étaient. Et en même temps, nous devons leur faire prendre une place bien spécifique, et cela en relève de notre responsabilité. C'est une chose étrange, Michael Giacchino a composé les musiques de La Planète des Singes, Star Wars et Star Trek, et ce sont vraiment des projets rêvés. Mais nous ne pouvons pas nous contenter uniquement de nous en réjouir, nous devons aller autre part, plus loin."

Si ce petit mea-culpa semble quelque peu manquer de concret, il est au moins le signe que J.J. Abrams est bien conscient du problème et semble disposé à le résoudre. Après, dans quelle direction il partira et est-ce que les fans accepteront de l'y suivre, c'est une autre question. Mais nous avons encore largement le temps puisque l'Episode IX n'est pas prévu avant le 20 décembre 2019 sur nos écrans.