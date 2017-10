David Fincher ne veut pas faire World War Z 2 pour les mauvaises raisons

Si David Fincher est plutôt rare au cinéma actuellement, son retour sur grand écran devrait être fracassant puisqu'on l'annonce depuis des mois sur World War Z 2. Oui. Carrément.

A la base ça nous paraissait complètement farferlu comme idée et on ne voyait pas ce que David Fincher allait bien pouvoir faire dans cette galère. Alors que World War Z, même s'il est le plus grans succès de Brad Pitt, avait connu toutes les souffrances pour voir le jour suite à un conflit larvé entre le réalisateur Marc Foster et le comédien-producteur, sa suite, World War Z 2, ne partait pas d'un meilleur pied puisque le projet est en chantier depuis 4 ans et que plusieurs réalisateurs se sont déjà succédés.

Alors, forcément, quand on commence à lire ici et là que Fincher veut s'embarquer sur un tel film, on doute énormément de la santé du bonhomme parce qu'on aimerait bien qu'il ne fasse pas n'importe quoi avec sa carrière. Et puis on réfléchit deux secondes et on se dit que c'est en fait une idée de génie. Voir Fincher s'attaquer au film de zombie, ça doit valoir le détour, tout autant que cela lui assurerait un succès populaire d'office, ce qui serait une très bonne chose en ce moment pour lui. Seulement voilà, FIncher reste Fincher et, comme il vient de le confesser au micro d'Empire, il va faire les choses à sa manière et à son rythme, et avec un certain degré d'exigence :

David Fincher

"J'ai travaillé sur une série pour HBO qui n'a finalement pas vu le jour, et en même temps que j'étais sur Mindhunter. Et je travaille depuis un an avec Dennis Kelly sur World War Z 2. Nous espérons aboutir à quelque chose qui soit une raison de faire le film et non pas une excuse pour faire un film."

Une déclaration qui fait plutôt plaisir et qui montre qu'encore une fois David Fincher ne fait pas n'importe quoi et que ce n'est pas encore gagné pour World War Z 2. Même si l'on parle d'un tournage à partir de janvier 2018, rien ne semble encore acquis pour le film. Et même si l'on avait beaucoup de choses à redire sur le premier film, voir un réalisateur aussi talentueux que lui prendre le projet autant au sérieux, et bien, ça nous envoie sacrément du rêve. En plus de nous préparer à ce qui sera probablement le plus délicieux des cauchemars.