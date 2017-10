Le film sur Venom pourrait se transformer en foire aux Symbiotes

La famille, c'est important, sauf quand elle s'est formée autour d'un parasite extraterrestre et qu'elle essaye de vous buter. Là, tout de suite, c'est différent. Mais dans le cas de Venom, c'est peut-être une bonne nouvelle.

L'annonce d'un film sur Venom a été une énorme surprise il y a quelques mois et le fait que ce soit Tom Hardy qui en incarne le personnage principal en fut une autre, et de taille. D'autant plus que c'est produit par Sony qui, en faisant cela, essaye plus ou moins de concrétiser son rêve avorté des Sinister 6 qu'il voulait monter il y a quelques années.

Si le film est prévu pour la fin de l'année 2018 et devrait donc bientôt commencer son tournage, le réalisateur Ruben Fleischer n'en a pas pour autant terminé avec le casting actuellement et il faut bien reconnaitre qu'un gros flou entoure les personnages qui apparaitront dans le film. Ce qui est bien normal puisque nous n'en avons pas encore vu le synopsis. Ce qui est sûr, par contre, c'est que le terrible Carnage, un symbiote issu de Venom, devrait être le gros méchant de l'histoire, mais on parle de plus en plus de l'apparition de She-Venom dans le récit, autre symbiote version fille, bien que cela ne soit pas encore confirmé.

Si toute la difficulté du film réside dans le défi de faire un film sur Venom sans y impliquer Spider-Man (chez Marvel jusqu'à 2019), le site MovieWeb vient cependant d'émettre une supposition intéressante concernant le scénario. En effet, si on s'y fie à ce que l'on nous dit, l'arc retenu pour cette adaptation pourrait s'inspirer grandement de Venom : Lethal Protector. Et cela devient particulièrement intriguant lorsque l'on sait que cet arc introduit cinq rejetons du symbiote :

"Avant que l'histoire ne commence, Venom passe un accord avec Spider-Man pour qu'ils se fichent la paix à condition que Venom ne commette aucun crime. Il quitte donc New-York pour s'installer à San Francisco. Peu de temps après, le père d'une des victimes de Venom retrouve sa trace et le traque avec une bande de mercenaires pour se venger. Alerté par son comportement inquiétant via la télévision, Spider-Man se rend à San Francisco pour stopper Venom mais, à la place, il se retrouve face à cinq rejetons du symbiote : Scream, Phage, Riot, Lasher et Agony."

Evidemment, si cet arc est vraiment retenu, il faudra faire quelques ajustements et virer toute trace de Spidey dans l'histoire. Mais ce serait un postulat de départ intéressant et peut-être la meilleure manière de réussir cette adaptation que de prendre le problème du film en frontal, de confronter Venom au principe du symbiote pour en créer une nouvelle mythologie tout en nous offrant une jolie histoire de culpabilité et de rédemption. Ouais, ce serait pas mal en fait.