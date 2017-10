Phantom Thread : on connait enfin le titre officiel et le synopsis du dernier film de Daniel Day-Lewis

Daniel Day Lewis reviendra avec son dernier film, Phantom Thread, au Noël prochain.

La dernière fois que Daniel Day-Lewis est apparu sur grand écran en France, c’était début 2013 pour Lincoln. Un rôle qui lui avait permis de décrocher son troisième oscar du meilleur acteur. Un record inégalé. Cinq ans plus tard, l’acteur irlandais va enfin revenir au cinéma grâce à l’excellent Paul Thomas Anderson.

Les deux hommes se sont rencontrés sur le tournage de There Will Be Blood en 2008 et on espérait vraiment qu’ils travailleraient ensemble à nouveau, tant leur collaboration avait été splendide. Vœu exaucé en septembre 2016 lorsqu’on apprenait qu’ils allaient tourner un mystérieux film sur la mode.

Daniel Day-Lewis et Paul Thomas Anderson sur le tournage de There Will Be Blood

Depuis, le projet ne donnait plus aucune nouvelle. En un peu plus d'un an, tout juste a-t-on appris avec une grande mélancolie que ce long-métrage serait normalement le dernier de Daniel Day-Lewis et sortirait sans doute au Noël prochain. Ce week-end, Focus Features a enfin mis les choses aux claires en révélant le titre officiel du film : Phantom Thread. Le studio a également publié un synopsis :

« Poursuivant leur collaboration créative après There Will Be Blood en 2007, qui a valu à Daniel Day-Lewis l’Oscar du meilleur acteur, Paul Thomas Anderson explorera à nouveau un milieu distinctif du 20e siècle. Phantom Thread est un drame dans le monde de la couture dans les années 1950 à Londres. L'histoire revient sur la vie en coulisse d'un couturier intransigeant mandaté par la royauté et la haute société. »

There Will Be Blood

Daniel Day-Lewis sera accompagné de Lesley Manville (Mr. Turner, Another Year), Vicky Krieps et Richard Graham. Trois ans après Inherent Vice, Johnny Greenwood s’est vu confié, pour la quatrième fois d’affilée, la bande-originale du film de Paul Thomas Anderson.

Ne reste plus qu’à attendre maintenant la première bande-annonce pour nous donner un avant-goût. Elle devrait arriver incessamment sous peu. Le baroud d’honneur de Daniel Day-Lewis lui permettra-t-il de remporter une quatrième statuette aux nez et à la barbe de Gary Oldman dans Les Heures sombres ? Verdict dès le 25 décembre aux Etats-Unis. Aucune date de sortie n’a été annoncée en France pour le moment.