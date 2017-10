Le studio Marvel ne serait pas contre l'idée d'un film de super-héros au féminin

La représentations de la femme dans les gros blockbusters est l'une des questions essentielles du moment et ce qui se passe en coulisse concernant le traitement des actrices relance de nouvelles questions tous les jours. Mais si l'on s'en tient aux films, là aussi ça risque de bouger.

Tandis que les fans désespèrent de voir un jour un film solo centré sur la Veuve Noire, Marvel semble faire la sourde oreille à leurs envies, parce que probablement, ce ne serait pas assez lucratif pour le studio, qui avait déjà refusé de vendre des figurines à son effigie lors du précédent Avengers. Une décision étrange de notre point de vue, très old school même mais qui doit bien avoir une raison lorsque l'on se place du bon côté de la calculatrice.

Il n'empêche qu'Hollywood se bat depuis des années pour faire exister les femmes à même hauteur que les hommes et le succès de Wonder Woman pourrait avoir de grandes répercussions sur l'industrie si la tendance se confirme. Tandis que DC planche (ou non, on ne sait plus vraiment) sur Gotham City Sirens, son film de super-héros 100% féminin, Marvel ne pouvait pas rester à ne rien faire sur le bas-côté. Et le succès programmé de Thor : Ragnarok pourrait constituer une étape supplémentaire dans ce grand débat.

Gotham City Sirens

En effet, alors que les premières réactions de la presse tombaient et qu'elles étaient plus que positives, tout le monde s'accordait à dire que Tessa Thompson, dans le rôle de Valkyrie, était probablement l'un des meilleurs éléments du film. Une position de force que la comédienne a utilisé sans hésiter, comme elle l'a raconté au micro de Collider :

"J'ai marché récemment avec quelques femmes qui travaillent chez Marvel, je suis allée voir Kevin Feige et je lui ai demandé s'il ne voulait pas faire un film qu'avec des super-héroïnes. Avec toutes les super-héroïnes."

Un projet ambitieux et alléchant qui n'a pas laissé Feige de marbre, comme il l'a expliqué lui-même juste après :

"C'était un moment assez incroyable que d'être quelque part, se faire taper sur l'épaule, se retourner pour découvrir devant soi toutes les héroïnes qui travaillent avec nous et qui me demandent ce que j'en pense. J'ai répondu oui."

On peut donc se préparer pour voir arriver un jour un tel projet et cela nous enchante, bien qu'il ne faille pas cependant mettre la charrue avant les boeufs. La Phase 4 étant encore assez nébuleuse, il pourrait tout à fait y avoir de la place pour un tel film mais cela demande évidemment confimation, ainsi qu'une vraie idée pour rassembler tous ces personnages au sein d'une même histoire. Peut-être faudrait-il suivre l'idée de Tessa Thompson qui citait à juste titre Lady Liberators, un one-shot des années 70 qui rassemblaient toutes les héroïnes des Avengers, Valkyrie, Wasp, la Veuve Noire, Scarlet Witch et Medusa. Ca tombe bien, elles existent toutes au cinéma ou à la télévision actuellement. Alors autant en profiter.