Beetlejuice 2 n'est toujours pas mort et a trouvé un nouveau scénariste

Cela fait un très long moment que nous n'avions pu parlé de Beetlejuice 2 et on commençait sérieusement à s'inquiéter. Heureusement, il semblerait que le projet bouge encore.

Beetlejuice est l'un des premiers films les plus populaires de Tim Burton et à juste titre d'ailleurs, même s'il n'a acquis son statut de film culte qu'avec la série animée qui en a découlée quelques années plus tard et qui est somme toute bien différente du film original. Cela dit, on parle d'une hypothétique suite depuis presque 30 ans.

Si les choses semblaient s'accélérer ces dernières années, avec notamment l'assurance que Winona Ryder et Michael Keaton seraient de retour, on pensait vraiment que c'était gagné jusqu'à ce que Tim Burton ne préfère partir faire son adaptation de Dumbo pour Disney. A partir de ce jour, bizarrement, il n'a plus été fait mention d'un quelconque Beetlejuice 2 et il ne nous restait que nos larmes pour pleurer.

Nous serons donc bon contents d'apprendre que le projet n'est pas mort pour autant puisque le site Deadline vient nous informer que le projet vient d'accueillir un nouveau scénariste en la personne de Mike Vukadinovich. Pas un débutant le pépère puisqu'il a notamment écrit le film Rememory avec Peter Dinklage sorti le mois dernier aux Etats-Unis.

Cela dit, le plus grand secret entoure l'apport de ce nouvel arrivant puisqu'à ce jour, aucun détail du possible scénario n'a été dévoilé d'aucune manière et il semble que l'arrivée de Vukadinovich soit synonyme de réécriture, complète ou partielle, ce qui signifie que l'histoire devrait encore beaucoup évoluer ces prochains mois. Mais au moins les choses bougent et comme Michael Keaton et Tim Burton semblent toujours chauds-bouillants pour le faire, on se dit qu'on arrivera peut-être finalement à l'avoir ce Beetlejuice 2.

Youpi, c'est la fête !