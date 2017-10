Après Ça et La Tour Sombre, Le Talisman de Stephen King aura aussi droit à son film

C'est marrant comme tout le monde a l'air de se rappeler de l'existence de Stephen King depuis un an. Alors que nous, chez EcranLarge, on y pense tout le temps. Même qu'on passe tous nos étés dans les bois à recréer des scènes de ses romans, avec des masques de hiboux et.... euh... on va s'arrêter là.

Après, c'est plutôt logique puisqu'il ne se passe pas un mois sans qu'une nouvelle rumeur d'adaptation de ses histoires ne garnisse nos colonnes d'actualité. Et si les projets se multiplient et qu'on a eu droit au fort sympathique Jessie il y a quelques jours, il ne faut pas oublier que tout cela risque de s'intensifier grâce au succès de Ca, qui décidément a décidé de contenter tout le monde, au point de déjà faire oublier le ratage de La Tour Sombre cet été.

D'ailleurs, si nous ne savons toujours pas avec précision ce qu'il adviendra des futures aventures du Gunslinger, les studios ne perdent pas de temps puisque nous apprenons aujourd'hui, via Variety, qu'une autre de ses oeuvres va être portée à l'écran : Le Talisman. Et là, c'est un peu particulier puisque le roman de 1985 n'est pas du seul fait du King, ayant été co-écrit avec le romancier Peter Staub.

Dans Le Talisman, nous suivons les aventures du jeune Jack Sawyer, qui déménage avec sa mère dans un hôtel du New Hampshire pour échapper au harcèlement d'un associé de son défunt père. Sa mère étant en train de mourir d'un cancer, Jack cherche un moyen de l'aider et fait la rencontre de Speedy Parker, mystérieux gardien d'un parc d'attraction qui lui annonce qu'un autre monde existe, les Territoires, dans lequel se trouve le Talisman, seul artefact capable de sauver sa mère.

Un récit particulièrement touchant qui a connu une suite en 2001, Territoires, et qui devrait bientôt accueillir un troisième volet. Le long-métrage sera produit par le studio Amblin, Frank Darabont est dans l'affaire et le scénario est actuellement écrit par Josh Boone entre deux prises de son prochain film, New Mutants.

Pour la petite histoire, Boone s'occupait aussi du remake du Fléau avant que le projet ne se soit mis en pause. Si aucune date n'a été annoncée pour le moment, on peut se permettre d'attendre d'en savoir plus avec une certaine impatience, vu les noms évoqués.