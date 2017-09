Pour Robert Englund, Kevin Bacon serait un Freddy Krueger parfait

Si Chucky a fait un retour fracassant, que Michael Myers se prépare pour son comeback et que Jason pédale sévèrement dans la semoule, on n'oublie pas que Freddy Krueger devrait bientôt revenir nous hanter.

On ne le dira jamais assez, mais le remake des Griffes de la nuit, c'était quand même une belle saloperie. Un viol collectif du personnage créé par Wes Craven, ce qui est finalement plutôt ironique, et un bon gros glaviot jeté au visage des fans du boogeyman. Face à ce triste constat, on se doutait bien qu'Hollywood n'allait pas en rester là et tenterait un jour ou l'autre d'en proposer un nouveau remake, voire carrément un reboot.

Si le projet est bien prévu dans les couloirs de la New Line, on s'étonne de ne pas avoir plus d'informations que cela à son sujet. En effet, impossible pour le moment de savoir où en est le projet et, quelque part, c'est tant mieux, nous ne sommes pas si pressés que ça. Cela dit, ce qui parait déjà évident, c'est que Robert Englund ne retrouvera pas le masque du grand brûlé, le comédien ayant atteint les 70 ans il y a quelques mois, on le voit mal faire à nouveau le kéké aux trousses d'adolescents effrayés. Encore que, pourquoi pas.

Durant l'été 2016, un échange de tweets particulièrement intéressant avait eu lieu entre un fan et Kevin Bacon. L'internaute suggérait le comédien dans le rôle de Freddy et ce dernier avait répondu que c'était une excellente idée. L'homme n'étant jamais avare pour créer le buzz, on n'y avait pas prêté plus d'attention que cela, jusqu'à aujourd'hui où le site Arrow in the Head (la section horreur de Joblo.com) révèle que Robert Englund verrait bien le Bacon dans le rôle du brûlé, ainsi qu'il le leur a confié récemment :

"

D'après les rumeurs que j'ai entendu, et je ne sais pas dans quelle mesure elles sont vraies ou non, il y a eu quelques échanges concernant l'utilisation possible de Kevin Bacon dans le rôle de Freddy. Je dois dire que ce serait génial. Il est dans l'un de mes films d'horreur préférés, Hypnose, et vous devez absolument le voir si ce n'est pas déjà fait. Je pense qu'en plus Kevin a juste la bonne taille pour le rôle. Et je pense qu'il respecte les films d'horreur, il ne s'en moque pas. Donc oui, à mon avis ce serait très intéressant."

Et on ne peut que rejoindre Englund sur ce point, Kevin Bacon en Freddy Krueger, ce serait juste la méga classe. Donc, New Line, Bob Shaye et tous les copains du studio, vous êtes gentils, on vous aime, mais là vous écoutez Robert Englund, vous cherchez pas midi à quatorze heures et vous engagez Kevin Bacon. Et si en plus vous pouviez choisir un vrai réalisateur et un vrai scénariste on vous en serait gré, comme on dit dans le métier.

Bien cordialement,

EcranLarge.com