Avatar 2 : première photo du tout nouveau casting et premiers éléments sur l'histoire

Le tournage d'Avatar 2 de James Cameron a (enfin) commencé.

Si les cinéphiles ne cessent de questionner la valeur réelle d'Avatar, entre pièce maîtresse du cinéma moderne et supercherie grotesque, une vérité demeure : plus de 2,7 milliards de recettes au box-office en 2009, dont 760 rien qu'aux Etats-Unis, pour un budget officiel d'environ 240 millions. Et si James Cameron annonce les suites depuis plusieurs années et maintient malgré les nombreux retards, une autre vérité se pose désormais : Avatar 2, Avatar 3, Avatar 4 et Avatar 5 (titres provisoires, fingers crossed) vont bel et bien arriver, puisque le tournage a officiellement commencé.

Le réalisateur de Titanic et Aliens : le retour a ainsi entamé son marathon en Californie, où il tournera les quatre suites d'affilée, avec une pause après Avatar 3 pour finaliser la post-production des deux premières suites, avant de replonger pour les deux suivantes - ce qui explique les sorties espacées. Coût de l'opération monstre : un milliard, soit environ 250 millions par film.

La superproduction commence donc à préparer son retour dans les salles en décembre 2020 avec les premières photos du casting. Mais pas de Sam Worthington, Zoe Saldana ou Sigourney Weaver : Avatar 2 se présente d'abord avec un groupe de nouveaux et jeunes visages.

Britain Dalton, Filip Geljo, Jamie Flatters, Bailey Bass, Trinity Bliss, Jack Champion et Duane Evans Jr.

Jamie Flatters, Britain Dalton, Trinity Bliss, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans Jr. et Jack Champion ont donc rejoint le casting des blockbusters de James Cameron, étiquettés "nouvelle génération d'acteurs des suites d'Avatar" dans le communiqué officiel. Ils donneront la réplique à Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Oona Chaplin, Cliff Curtis, CCH Pounder, Matt Gerald, Joel David Moore et Stephen Lang.

Entertainment Weekly annonce que les suites d'Avatar seront en grande partie centrées sur les enfants de Jake et Neytiri. Jamie Flatters, Britain Dalton et Trinity Bliss joueront les enfants des deux héros du premier film, nommés respectivement Neteyam (l'aîné), Lo'ak et Tuktirey, surnommée Tuk (la petite dernière).

Bailey Bass, Filip Gejo et Duane Bass, Jr. seront des membres de la tribu océanique des Metkayina - Cameron ayant promis que les suites exploreront d'autres facettes de Pandora. Leurs noms : Tsireya (présentée comme la Neytiri de sa tribu), et Aonung et Rotxo, deux jeunes chasseurs.

Toute la bande jouera donc sa partition en performance capture, à une exception près : Jack Champion. L'acteur (avant-dernier sur la photo ci-dessus, avec la chemise bleue) incarnera Javier "Spider" Socorro, un humain né et élevé sur la base militaire découverte du premier film, et fortement attiré par la nature qu'il préfère fréquenter pour fuir Hell's Gate.

Jack Champion, Trinity Bliss, Bailey Bass, Jamie Flatters, Britain Dalton, Filip Geljo, Duane Evans Jr.

Le producteur Jon Landau précise que ces jeunes acteurs sont la future génération de Pandora, et qu'ils joueront un rôle important dans toutes les suites. Jackpot donc pour la bande de comédiens, plus ou moins inconnue.

Avatar 2 sortira le 16 décembre 2020. Avatar 3, le 15 décembre 2021. Avatar 4, le 18 décembre 2024. Avatar 5, le 17 décembre 2025.