Oubliez Disney et Spielberg : le meilleur Peter Pan vient de ce réalisateur presque inconnu

Cinquante ans après Disney et dix ans après Spielberg, c'est le presque inconnu P.J. Hogan qui a hissé Peter Pan au sommet de sa gloire.

Des adaptations du cultissime conte de J.M. Barrie, le public en a effectivement mangé à toutes les sauces, et pas nécessairement les plus savoureuses. Mais lorsqu’en 2003, PJ. Hogan propose sa propre version magico-philosophique, le public accorde d’emblée ses violons.

Certes, le film a essuyé un léger échec au box-office — quelle idée aussi de sortir le film en même temps que le dernier opus du Seigneur des Anneaux ? Ce léger détail mis à part, ce Peter Pan s’impose comme la meilleure version jamais réalisée de ce récit si particulier.

Mes garçons pour un royaume

Retour au Pays imaginaire

Conte fascinant que celui de ce brave monsieur Barrie ; initialement petite fantaisie à raconter le soir aux enfants de son amie Sylvia Llewelyn Davies, les aventures de ce garçon perpétuel apparaissent pour la première fois sur papier en 1902, dans le livre Le Petit Oiseau Blanc.

Seuls quelques chapitres sont alors consacrés au personnage, lequel sera finalement le héros de son propre récit au théâtre. La première représentation se tient à Londres en décembre 1904, et rencontre immédiatement un succès phénoménal, ameutant quelque 25 000 spectateurs en moins d’un mois — de quoi motiver l’auteur à adapter sa propre pièce en rédigeant le roman Peter et Wendy. Le bouquin publié en 1911, la porte est officiellement ouverte à toutes les itérations possibles et imaginables.

It's been 84 years...

En 1924, un film muet dirigé sous l’égide de la Paramount investit ainsi les salles obscures, mais c’est bien entendu ce bon vieux Walt Disney qui, après avoir mis la main sur les droits d’adaptation en 1939, se chargera d’ériger le garçon volant au panthéon de la pop culture. C’est ainsi qu’en 1953, le bijou d’animation Peter Pan conquit les foules, et se fraie même une place en compétition officielle du Festival de Cannes.

Certes, la proposition n’a pas exactement traversé les âges sans souffrir quelques controverses — notamment relatives à la figuration un brin stéréotypée de la culture amérindienne. Néanmoins, le succès critique et commercial de la chose suscite l’intérêt de nombreux producteurs et cinéastes, à commencer par un certain Steven Spielberg. Histoire de ne pas (trop) jouer les mauvaises langues, on ne s’attardera pas plus que de raison sur son fameux Hook. Notons simplement qu’il existe de fervents défenseurs de la chose, et que grand bien leur en fasse.

Tradition oblige, c'est à une femme (Betty Bronson) que revient le rôle

Si par la suite Régis Loisel parvient brièvement à vivifier le personnage au moyen d’une série de romans graphiques un peu sales, Warner Bros. et Disney s’obstineront quant à eux à consciencieusement traîner le gamin dans la boue : le premier avec l’effroyable Pan diffusé en 2015 et le second avec l’indi...