Godzilla : la scène épique qui a transformé le monstre en dieu (pour les Américains)

Comment mettre en scène le dévoilement d'un monstre aussi iconique que Godzilla ? Réponse avec le réalisateur Gareth Edwards.

Tout le monde aime les monstres. Massifs ou vicieux, affectueux ou carnassiers, extra-terrestres ou radioactifs... Ils constituent souvent l'attraction principale du cinéma populaire. Dans un bon film de monstre, l'une des scènes les plus importantes, sinon la plus importante, c'est celle de la révélation. C'est le moment de se jeter à l'eau, se mettre à nu, de jouer cartes sur table, de sortir les griffes, d'offrir au monde la contemplation de la bestiole pour laquelle il a payé sa place de cinéma (ou son DVD).

Autant dire que la réalisation est primordiale. Ecran Large entame un petit cycle sur quelques séquences marquantes de dévoilement des monstres.

A lire aussi

Godzilla : grand héros, vrai méchant ou grosse blague ?

Et on commence avec le Godzilla américain de Gareth Edwards, qui était attendu au tournant à ce niveau. Le jeune réalisateur de Monsters devait à la fois rendre justice à 50 ans de cinéma japonais et succéder à une première adaptation américaine justement critiquée pour avoir délesté le roi des monstres de sa puissance iconique. La scène en question fut à la hauteur de l'attente, ainsi qu'une démonstration de mise en scène du gigantisme, dont tout Hollywood devrait s'inspirer.

Godzi pas là

Dans le film de 2014, Godzilla sait se faire désirer. Comme l'ont souligné ses détracteurs, le bestiau apparait tard dans le récit, et à peu près autant que dans l'original. Jusqu'à la séquence de l'aéroport d'Hawaii, seuls les MUTO ont été vraiment montrés, lesquels mettent à sac la moitié de la planète. Le spectateur n'attend plus qu'une seule chose : que Big G, jusqu'alors entraperçu seulement, révèle sa puissance destructrice pour montrer qui est en haut de la chaîne alimentaire.

Depuis le début du film, le réalisateur applique à la lettre une vieille règle du grand spectacle : toujours impliquer un référent humain. Dans ce jeu de révélations de kaijus, c'est le plus souvent la technologie qui fait surgir les monstres. Cette scène ne fait pas exception. Le MUTO apparait grâce à l'éclairage public, tout juste rallumé après un black-out total. Il crie (il MUTONNE ?) au moment où il est visible de Aaron Taylor Johnson, en train de foncer vers lui à bord d'une rame de métro, un gamin étourdi dans les pattes. Qu'on soit dans la rame, sur le tarmac ou dans le cockpit des pilotes, on s'accroche au point de vue humain.

Dans cette situation, je...

Les pièces du puzzle sont en train de s'assembler : des spectateurs, une diversion. Place au clou du spectacle. Godzilla aussi se fait remarquer grâce aux humains. Mieux : il apparait subrepticement dans un plan solidement harnaché à un avion visant le MUTO. Et lorsqu'il nous laisse admirer le lustre de ses écailles, c'est à la faveur de l'explosion d'un avion. Le rapport d'échelles ...