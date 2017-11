Spider-Man : Homecoming aura donc été un succès clair, le deuxième plus gros de tous les Spider-Man

Spider-Man : Homecoming aura donc eu une belle carrière en salles.

Cet été, les chiffres de Spider-Man : Homecoming au box-office américain semblaient annoncer un succès en demi-teinte pour Sony et Marvel Studios, associés pour relancer une troisième version de l'homme-araignée. Avec 670 millions au box-office, dont moins de 300 aux Etats-Unis, le film de Jon Watts avec Tom Holland se plaçait derrière tous les autres films de la série : derrière les 757 millions de The Amazing Spider-Man, les 708 pour The Amazing Spider-Man : Le destin d'un héros, les 890 de Spider-Man 3, les 783 de Spider-Man 2 et les 821 de Spider-Man.

Mais Hollywood peut une nouvelle fois remercier l'Asie : Homecoming s'approche désormais des 880 millions au box-office mondial grâce à la Chine, le Japon ou encore la Corée du sud. Ce qui le place parmi les plus gros succès de toute la saga, y compris les films tant aimés de Sam Raimi : il est entre Spider-Man 3 (890 millions), et le premier Spider-Man (821 millions).

CHINAMANIA

Avec une date de sortie chinoise programmée en septembre, soit environ deux mois après la diffusion américaine, Spider-Man : Homecoming avait encore quelques cartes à jouer. Comme détaillé dans notre dossier, le blockbuster qui a officiellement coûté 175 millions (moins que les The Amazing Spider-Man) pouvait donc encore surprendre et contredire quelques premiers rapports parlant d'une déception, voire d'un petit échec.

Chose qui se confirme puisque Homecoming est devenu le plus gros succès mondial de 2017 en matière de super-héros avec 879,8 millions récoltés - un chiffre qui stagne depuis plusieurs semaines, et laisse présager 880 au mieux. Grâce à environ 116 millions en Chine (le plus gros territoire pour le film), 25 au Japon et 51 en Corée du sud, la superproduction termine donc sa carrière dans la gloire. C'est en outre la preuve que l'homme-araignée est une valeur sûre en Asie, après les chiffres de The Amazing Spider-Man (39 millions au Japon et 48 en Chine), et The Amazing Spider-Man : Le destin d'un héros (environ 30 et 94).

Tom Holland dans Homecoming

AMERICAN BLUES

Spider-Man : Homecoming devra encore résister à Justice League et Thor : Ragnarok pour conserver sa place au sommet du box-office mondial des super-héros en 2017, mais confirme néanmoins avec près de 880 millions de dollars engrangés dans le monde que l'opération de Sony et Marvel Studios a été une réussite, et que le super-héros reste très populaire.

Reste que Homecoming a moins brillé aux Etats-Unis. Avec 333,8 millions, le film reste loin derrière Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 (389) et Wonder Woman (412). Dans la franchise Spider-Man, il fait mieux que The Amazing Spider-Man (262) et sa suite (202), mais ne dépasse pas la trilogie de Sam Raimi (403 pour le premier, 373 pour le deuxième, 336 pour le troisième). En prenant en compte l'inflation du dollar, c'est encore pire : Homecoming reste à la même position dans la série, mais l'écart avec le premier film de Sam Raimi est quasiment double (333, contre 620).

Tobey Maguire dans Spider-Man 3

Il y a toutefois quelque chose de très naturel dans cet ordre, le public américain ayant perdu son intérêt au fil des films, de manière presque rigoureuse (seul Homecoming déroge à la règle en se plaçant devant les The Amazing Spider-Man).

Le film avec Tom Holland démontre donc une nouvelle fois que la machine à blockbusters, si elle reste puissante, mute sous nos yeux, avec un équilibre qui se renverse entre les recettes aux Etats-Unis et à l'international.