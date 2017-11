Mise à mort du cerf sacré : Critique du massacre

Découvert avec Canine, puis Alps, oeuvres intelligentes mais dont la sur-signifiance confinait à l'autisme, Yorgos Lanthimos avait estomaqué à l'occasion de The Lobster, film grâce auquel son cinéma gagnait en puissance, en accessibilité et en grâce. Pour The Killing of a Sacred Deer, il retrouve donc Cannes, en qualité de très sérieux concurrent à la Palme d'Or.

A COEUR OUVERT

Et si le cinéaste confirme ici qu'il est bien un des créateurs les plus passionnants de son époque, son film terrassant risque de profondément diviser, tant il impose à son public une épreuve de force ravageuse, d'une grâce saisissante, mais qui risque de laisser à son spectateur quelques séquelles, à la manière du plan inaugural du film. Plein cadre, une opération à coeur ouvert envahit l'écran. L'organe palpite, puissant, gorgé de sa sève vermeille, encadré par la gangue verte d'une blouse sceptique. Entrent dans le champ les mains d'un chirurgien. Cette ouverture qui précède le titre du film nous l'indique clairement, Yorgos Lanthimos va se livrer à un exercice périlleux, avec à l'arrivée le salut ou la mort.

Le praticien anonyme interprété par Colin Farrell mène une vie confortable, entre son hôpital, sa maison, ses deux enfants et une épouse qui partage paisiblement ses petits travers et perversion (dont une conception toute personnelle de l'anesthésie). Son existence va être brutalement pulvérisée par un étrange garçon, qui exigera de lui un impensable sacrifice, une offrande de chair à livrer, sans quoi toute sa famille sera vouée à un monstrueux calvaire. Si Yorgos Lanthimos s'inspire d'Euripide et son Iphigénie à Aulas, son travail sur la matière mythologique s'attache plus à émailler son oeuvre de principes esthétiques ou motifs issus de cet héritage grecque, plutôt que de proposer une "simple" transposition d'un récit séminal.

Par conséquent, The Killing of a Sacred Deer (Mise à mort du Cerf Sacré en français) nous propulse dans un univers à la fois profondément déviant, mais dont les retournements, surprises ou coups de théâtre entretiennent l'universalité de l'oeuvre, la plaçant avec une remarquable acuité dans une tradition immémoriale. Tout comme il se montre capable de se mesurer à quelques-uns des mythes constitutifs de la culture, de l'identité occidentale, Lanthimos s'efforce de les entourer d'un écrin à la hauteur.

HEMORRAGIE MASSIVE

Devant les enchaînements de travelings (latéraux, avant, arrière), ou plusieurs magnétiques mouvements d'appareils, la comparaison avec Kubrick semble de prime abord évidente, quoique partiellement hors sujet. En effet, le découpage du cinéaste vise plus le vertige organique que l'écrasement opératique. L'hôpital, une angoissante cafétéria, les abords de Cincinatti, chaque espace devient un nouveau ventricule, un repli bilieux, ou l'artère d'une gigantesque carcasse, dont le spectateur pourra prendre le pouls à mesure qu'il accélère. C'est donc une entité palpable, fiévreuse, qui se dévoile sous nos yeux, plus qu'un opus magna dédié à sa propre perfection.

Pour contrebalancer ces mises en place élégantes sinon fastueuses, le réalisateur use d'un mixage sonore qui confine parfois à l'agression, tant il traque la moindre nappe de son pour la transformer en une source d'angoisse capable de contaminer jusqu'à la situation la plus anodine. Il en va de même pour la photographie, la plus vivante, lumineuse et chaude jamais vue dans un film de Lanthimos. Elle se réserve néanmoins toujours la possibilité de subvertir ses équilibres chromatiques, transformant un plan clinique en image verdâtre sur le point de se décomposer. La beauté plastique de l'ensemble ne contredit alors jamais le malaise suffocant que cherche à provoquer le film, mais le nourrit constamment, jouant malicieusement avec le spectateur, auquel il offre de fausses zones de confort.

EPIPHANIE VIRALE

Mais là où le metteur en scène impressionne tout à fait, c'est dans la vigueur avec laquelle il s'empare des codes du cinéma de genre. Il jongle à toute vitesse entre l'horreur psychologique, un dégoût du corps qui tutoie régulièrement Cronenberg, mais aussi les spectres du cinéma d'Exorciste, au fur et à mesure que la malédiction promise au sien prend forme. S'il a toujours été à l'aise avec l'étrangeté, voire le malaise, Lanthimos n'avait pas encore travaillé la peur comme carburant premier de son récit. Il opère ce changement avec un naturel confondant, et trouve là un rythme, un réseau de codes, qui décuplent l'impact de sa mise en scène.

La force de sidération du film naît finalement de l'intelligence de sa métaphore, qui transparaît progressivement, pour devenir incontournable lors du dernier acte du film. Quand il décrit une cellule familiale priée de payer une vieille dette en sacrifiant son avenir de la plus brutale des manières, l'artiste nous parle bien évidemment de la Grèce, condamnée à saccager son patrimoine, son économie et le futur de son peuple, au nom d'une incurie budgétaire plus que discutable.

The Killing of a Sacred Deer devient alors limpide et déchirant, soudain protégé par la funeste cohérence de son propos des accusations de maniérismes et autres sucreries d'auteur. Bouleversant dans sa capacité à traiter par le biais du symbolisme d'une situation géopolitique terrible, le métrage nous embarque pour un voyage de pure catharsis cinématographique, magnétique et éreintant.