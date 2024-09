Après Resident Evil, un western post-apocalyptique : première image du nouveau Paul W.S. Anderson

Paul W.S. Anderson et Milla Jovovich, le duo derrière la saga Resident Evil, est de retour avec In the Lost Lands. Première image de cette adaptation de George R.R. Martin (Game of Thrones).

L’histoire du cinéma est remplie de duo iconiques, où le septième art et l’amour se sont rejoints. Orson Welles et Rita Hayworth, John Cassavetes et Gena Rowlands, Roberto Rossellini et Ingrid Bergman, Joel Coen et Frances McDormand… et évidemment Paul W.S. Anderson et Milla Jovovich.

Ils se sont rencontrés sur le premier Resident Evil sorti en 2002, et depuis ils ont fait une saga entière (Anderson est resté producteur et scénariste sur Apocalypse et Extinction, avant de revenir derrière la caméra pour Afterlife, Retribution et Chapitre final). Ils ont également offert une adaptation indéfinissable des Trois Mousquetaires en 2011, et sont revenus au jeu vidéo avec le film Monster Hunter en 2020.



Préparez-vous maintenant pour le prochain rendez-vous : In the Lost Lands, une adaptation de la nouvelle Dans les contrées perdues de George R.R. Martin (Game of Thrones), avec Milla Jovovich en sorcière et Dave Bautista en chasseur. La première image vient d’être dévoilée.

LE RETOUR DE LA SORCIÈRE MILLA JOVOVICH

In the Lost Lands se déroule dans un monde habité par la magie et diverses créatures. Parce qu’elle veut trouver l’amour, une reine décide d’envoyer la puissance sorcière Gray Alys (Milla Jovovich) dans les contrées perdues, pour qu’elle lui ramène un pouvoir magique. Elle y va avec un mystérieux chasseur (Dave Bautista), qui l’aidera à affronter des monstres et ennemis sur le chemin.

Mais Gray Alys est la seule à savoir que pour chaque vœu qu’elle exauce, il y a un prix inimaginable à payer... (*musique ténébreuse de suspense*).

Avec son maquillage digne de Lena Headey dans Dredd, Milla Jovovich (qui retrouve un rôle de sorcière après le grandiose Hellboy de 2019) est donc au centre de la première image, où elle attrape Dave Bautista par le collet comme pour l’emporter avec elle dans le Paul W.S. Anderson Cinema Universe.

« File-moi le numéro de Kevin Feige »

UN WESTERN POST-APO

Publiée en 1982 dans le recueil de nouvelles Amazons II, Dans les contrées perdues de George R.R. Martin devait au départ être adapté par Constantin Werner, qui avait mis la main sur d’autres nouvelles de l’écrivain en 2015. Il comptait en tirer trois films, avec Milla Jovovich. Le projet n’a rien donné, mais l’actrice s’y est accroché et a ramené Paul W.S. Anderson.

En 2021, alors que Monster Hunter était sorti (dans des conditions chaotiques avec la pandémie), le duo a officiellement annoncé que ce serait leur prochain film. Constantin Werner est néanmoins resté scénariste.

Milla Jovovich au sommet du monde (de Paul)

En 2022, Paul W.S. Anderson décrivait son prochain film comme un western :

« J’ai travaillé presque exclusivement sur des films d’horreur et science-fiction. Mais comme tous les réalisateurs du monde, je veux réaliser un western. Aucun studio ne veut en faire, malheureusement, parce qu’ils ne sont plus commerciaux désormais. Je suis sur le point de faire un film intitulé In the Lost Lands, adapté d’une histoire de George R.R. Martin. Dans le fond, c’est vraiment un western, il y a toute l’iconographie qu’on pourrait associer au western. Ca se passe dans un monde post-apocalyptique, donc en surface ce n’est pas un western. Mais dans le fond, c’est absolument un western. »

Aucune date de sortie officielle pour In the Lost Lands, prévu au départ pour septembre 2024 en Allemagne, avant d’être repoussé. Aux Etats-Unis, ça ne devrait pas tarder puisqu’il a trouvé un distributeur : Vertical Entertainment, qui prévoit une sortie en 2025.