Le Cercle - Rings nous fait flipper avec une nouvelle bande-annonce assez prometteuse

Si l'on ne comprend toujours pas pourquoi le film a connu autant de retard pour sortir finalement en février, cette fois, ça semble être la bonne.

On pourra toujours se demander si ce nouvel épisode tardif de la saga Ring version américaine s'imposait vraiment que ça ne changerait pas vraiment les choses puisque le film sortira enfin sur nos écrans le 1er février prochain. Et ce n'est pas trop tôt d'ailleurs puisqu'on rappelle quand même qu'il était prévu à l'origine le 9 novembre dernier.

Quoi qu'il en soit, après s'être rappelée à notre bon souvenir il y a quelques jours grâce à une nouvelle affiche, Samara passe la seconde et nous propose une nouvelle bande-annonce de Le Cercle - Rings sur un mode bien différent de la première. En effet, si le trailer précédent se la jouait plutôt choc-paf-dans-ta-gueule-t'as-vu-ça-fait-peur, cette nouvelle vidéo en prend le contrepied total en jouant davantage sur l'ambiance et le mystère. Ce qui est loin d'être une mauvaise idée. Nous rappelant en quelques images la légende tournant autour de la fameuse vidéo maudite, ce trailer nous propose néanmoins quelques extraits assez intrigants qui nous laissent espérer un film particulièrement glauque et bien dégueulasse par moments.

Après, on ne sait pas encore si cela va marcher sur toute la durée du film, surtout en avoisinant les séquences plus spectaculaires comme celle de l'avion montrée dans le premier trailer, mais il faut reconnaitre que l'ensemble a apparemment été fait avec beaucoup de soin. Cela dit, le paysage horrifique hollywoodien actuel est très différent de celui d'il y a 10 ans, et il n'est pas forcément acquis à Samara, surout à une époque où les films d'horreur Blumhouse règnent en maitre et ont établi de nouvelles règles.

Mais on a envie d'y croire, ne serait-ce que pour prouver à toute cette jeune génération qu'elle ne fait pas ce qu'elle veut et qu'elle doit quelques égards à ceux qui ont pavés le chemin pour elle, même s'il s'agit d'une morveuse aux cheveux sales.