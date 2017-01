Rings - Le Cercle : Samara vient hanter une caméra cachée hilarante

Elle est venue de l'au-delà pour se venger et ces pauvres clients n'ont pas été déçus.

A quelques jours de la sortie de Rings - Le Cercle, la promotion use de tous les moyens pour se faire remarquer. Après la publication de la bande-annonce finale, on pensait qu’on ne reverrait pas tout de suite le film d’horreur. Et bien c’était mal connaitre les distributeurs du long-métrage.

Ces derniers ont enregistré une caméra cachée dans un magasin de téléviseur américain. Parmi les différents modèles que les clients regardent, une fausse télévision cache une vraie petite fille qui finit, pour notre plus grand plaisir, par sortir littéralement de l'écran.

Bon, c'est vrai, on aurait sûrement moins fait les malins à la place des victimes mais la vidéo est à pleurer de rire. En tout cas, vous pourrez pas dire qu'on ne vous aura pas prévenu en pleine période de soldes. Si vous comptez acheter une nouvelle télévision, surveillez vos arrières car il n'y a aucune chance que son pardon vous délivre. Rings - Le Cercle sortira le 1er février prochain en France.