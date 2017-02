Le réalisateur du Cercle - Rings explique pourquoi Naomi Watts n'est pas revenue dans la saga

Si on s'étonnait au début du retour de la franchise Ring après 12 ans d'absence, on se dit qu'au final ce n'était peut-être pas une si bonne idée quand on voit toutes les critiques négatives que le film se prend. Alors que ça aurait pu se passer beaucoup mieux.

Vous l'aurez sans doute compris, Le Cercle - Rings est raté et a probablement tué une franchise dont plus grand monde avait quelque chose à faire depuis quelques années. Pourtant, au début des années 2000, c'était quelque chose. Pensez donc, en plein vague de J-Horror, Gore Verbinski avait emballé le très bon remake d'un classique moderne du cinéma fantastique japonais, dont l'une des plus grandes qualités résidait en la présence et l'investissement total de la comédienne Naomi Watts dans le rôle de Rachel Keller.

Tandis que les deux premiers films de la saga tournaient autour de la jeune femme, on aurait pu penser que le troisième opus allait, si ce n'est poursuivre son histoire, au moins nous permettre de la revoir pour savoir ce qu'elle était devenue depuis tout ce temps. Las, elle n'y apparait pas. Et il semblerait qu'il y ait d'ailleurs une excellente raison à cela, comme vient de l'expliquer le réalisateur du film F. Javier Gutierrez au micro de CinemaBlend :

"A un certains moment, nous avons joué avec l'idée de rappeler Naomi Watts. C'est revenu plusieurs fois sur le tapis. Mais cela posait un problème au studio. Ils s'inquiétaient de relier de façon trop prononcée ce film aux précédents. Donc, ce n'était pas nécessaire. Ca aurait été cool pour les fans, probablement. Mais le nouveau public ciblé, lui, s'en fichait pas mal, cela aurait fait un peu forcé. Et nous ne voulions pas forcer le trait. Ca aurait du genre "Ok, ils y mettent aussi Naomi Watts à cause de The Ring.""

Une décision plutôt étrange dans la mesure où justement, cette apparition, même très courte, aurait pu grandement bénéficier à ce retour tardif, en attirant les fans des précédents films ainsi teasés par le retour de leur héroïne, tout en encourageant les nouveaux venus à découvrir les autres volets afin de créer un petit évènement. Mais, que voulez-vous, les studios pensent toujours savoir ce que les gens veulent. Il ne faut donc pas s'étonner après coup de quelques choix bizarres et contradictoires.