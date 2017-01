Rings : Samara défonce un avion dans un extrait planant

Ils sont des millions à avoir sué de terreur devant Ring, ses suites et ses remakes. À quelques heures de la sortie de Rings, voici un extrait planant de ce troisième épisode américain.

Déjà entraperçu dans les trailers du film, on y découvre que la vilaine Samara est très en forme, puisqu’elle s’attaque carrément à un avion de ligne. Une manière comme une autre d’introduire le nouveau principe de ce chapitre, dans lequel la démoniaque entité est désormais capable d’évoluer via Internet, ce qui est autrement plus pratique et dangereux qu’une vieille VHS.

Si on se réjouit de croiser dans cet extrait la Frenchie Lizzie Brocheré, bien trop rare eu égard à son talent et son potentiel sympathique, la scène que voici est tout de même sévèrement too much. En effet la peur dans Ring a toujours été générée par un certain minimalisme, la rigueur d’un cadre dans lequel l’irruption fantastique fonctionnait toujours comme un violent choc.

Difficile de se faire un avis donc. À la limite on espère que le film ira à fond dans cette direction, histoire de se différencier franchement de ses aînés.