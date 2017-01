Rings nous offre une comptine flippante dans sa bande-annonce finale

C’est le 1er février que Rings – Le Cercle débarquera dans les salles obscures. Et pour fêter ça, on a une bande-annonce en français, rien que pour vous.

Cela fait maintenant des années que les fans de l’œuvre japonaise, admirablement digérée par le cinéma occidental et en particulier américain (le remake de 2002 signé Gore Verbinski demeure une éclatante réussite), attendent que la terrible Samara fasse de nouvelles victimes. Longtemps en chantier, plusieurs fois repoussé, Rings – le Cercle nous arrive finalement.

Et à l’heure d’Internet, de la viralisation des contenus et des vidéos omniprésente, l’enfant meurtrière, fantomatique et immortalisée sur pellicule ne pouvait que se mettre à jour technologiquement.

C’est bien ce que l’on ressent dans ce trailer, qui annonce un retour en force de l’horreur. Espérons que ce troisième épisode américain saura nous filer les chocottes comme au bon vieux temps.