Rogue One : Gareth Edwards révèle quelle était la fin du film initialement envisagée

Jusqu’à aujourd’hui on ignorait quelles étaient les origines des reshoots massifs de Rogue One. Or Gareth Edwards vient d’expliquer à Empire que Disney avait tout simplement accepté de rendre le film plus impitoyable, pour son propre bien.

Attention Spoilers !

Une attitude assez rare, qui plus est venant de Disney et qu’on doit probablement à la productrice Kathleen Kennedy, productrice en chef de Lucasfilm. Le fait qu’originellement, Gareth Edwards était parti du principe que jamais la firme ne le laisserait tuer tous ses héros, trop inquiète de son image family friendly.

Il a donc initialement mis en scène une conclusion positive, dans laquelle plusieurs héros survivaient. C’est en découvrant le résultat que le studio a choisi de retourner la conclusion pour la rendre plus tragique.

« Tout le monde s’est regardé et s’est dit : Bon, ils doivent mourir hein ? Ce à quoi tout le monde a répondu : Ouais. »

Pour autant et comme il le rappelle, Gareth Edwards a longtemps eu du mal à croire que Disney le laisserait mener son projet à bien.

« Nous pensions qu’on ne nous autoriserait pas à le faire mais Kathleen Kennedy et tout le monde à Disney nous a dit la même chose : « Ouais c’est logique, ils doivent mourir, puisqu’ils ne sont pas dans Un Nouvel Espoir. »

Ainsi, jusqu’à la fin des reshoot, l’artiste a pu concocter la conclusion qui servait le mieux le récit et qui n’est pas sans rappeler Les 7 Mercenaires, achevant de faire de Rogue One un film guerrier puissant.

« J’ai continué d’attendre que quelqu’un arrive et nous demande : Vous savez quoi ? Est-ce qu’on ne pourrait pas filmer juste une petite scène supplémentaire avec Jyn et Cassian, où ils sont saufs sur une autre planète ? Mais ça n’est jamais arrivé. Personne ne nous a jamais transmis un tel mémo, et donc nous avons eu l’occasion de faire notre film. »

Attention toutefois, si les propos de Gareth Edwards peuvent être accrédités par les différentes images en notre possession, lesquelles dévoilent effectivement que le troisième acte a vu sa dramaturgie (notamment lors des affrontements sur la plage) totalement bouleversée, ils n’expliquent pas tout.

Car si le réalisateur a eu la chance de pouvoir emballer un deuxième climax plus fidèle à l’esprit du récit, cela n’explique pas ce qu’il est advenu des nombreuses autres scènes, notamment celles situées lors de la première partie du film…