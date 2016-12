Les flops 2016 de la rédaction (attention, c'est méchant)

Ce n'est pas une défaillance de la rédaction. N'essayez donc pas de recompter. Nous maîtrisons, à présent, toute cette page. Nous contrôlons les chiffres et lettres. Nous pouvons vous noyer sous un millier de news ou dilater une simple rumeur jusqu'à lui donner la clarté du cristal, et même au-delà ... Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Pendant les cinq minutes qui viennent, nous contrôlerons tout ce que vous aller voir et lire. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses... de l'année 2016.

AVERTISSEMENT : la rédaction d'Ecran Large étant sauvage et ingérable, il a été impossible d'imposer un nombre précis, logique et normal de films pour ce top incontournable. D'où ce petit chaos assumé encouragé.

SIMON RIAUX n'aime pas les muscles d'Alexander et la cantine du bureau

1. TARZAN

L’artisan de la plupart des films Harry Potter rêvait d’adapter Tarzan depuis 10 ans. Mais le résultat est un cataclysme invraisemblable, la faute à une direction artistique immonde, un acteur aux fraises et un scénar moins palpitant qu’une visite au Pal.

2. BRICE 3

Conçu pour aspirer le contenu des porte-monnaie des fans d’hier et relancer la carrière d'un acteur en déroute, le film piétine la folie douce du précédent épisode et s’impose comme un des plus beaux bras d’honneurs du cinéma français.

3. ASSASSIN'S CREED

Pendant 10 minutes, des yamakazis espagnols courent après une boule de pétanque extra-terrestre, filmés par un mauvais DJ épileptique. Le reste du temps, Michael Fassbender attend son chèque dans une cellule bleutée, en expliquant que la violence, c'est génétique. Douloureux de bêtise, infamant de laideur.

4. CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR

Quand on arrive à organiser des séquences spectaculaires sur des tarmacs d’aéroports et dans des cantines administratives, c’est qu’il faut peut-être s’interroger sur sa direction artistique.

5. TOUT SCHUSS

Prendre de la cocaine, c’est bien. En prendre au travail, c’est dangereux : la preuve.

6. INDEPENDENCE DAY : RESURGENCE

Le précédent épisode était un blockbuster de science-fiction nationaliste et stupide, brillamment introduit par une première heure de SF parano. C’est dommage, c’est le seul élément abandonné par cette suite flemmarde aux effets spéciaux hideux.

7. SUICIDE SQUAD

On tient à féliciter l’équipe promotionnelle qui aura réussi à faire passer ce gros pudding écrit avec des pieds d’enfants morts pour une version pop et colorée des Douze Salopards. Le résultat est tellement irregardable qu’on a aucune envie de découvrir un jour quelle était la version initiale du réalisateur.

ALEXANDRE JANOWIAK n'aime pas les accents, les morts-vivants et les choix de McConaughey

1. CEZANNE ET MOI

Réussir à réaliser une œuvre aussi insipide, fade et banale en parlant de deux génies de la littérature et de la peinture, relève de l'exploit. L'accent du sud de Guillaume Gallienne relève de la faute professionnelle. Et à y penser je n'ose même pas imaginer ce que donnera le prochain projet de Danièle Thompson...

2. FREE STATE OF JONES

Gary Ross avait entre ses mains un film estampillé Oscar par excellence, il a réussi à le transformer en film estampillé tocard par excellence. A trop vouloir en dire, il ne fait aucun choix, s'éparpille, s'embrouille et nous sert une bouillie indigeste d'un manichéisme à vomir. Et ce n'est pas les grognements de Matthew McConaughey qui viennent aider le film.

3. DESIERTO

Desierto avait un immense potentiel notamment grâce à la marque Cuaron. Malheureusement, le film n'est jamais à la hauteur de ses ambitions et reste victime d'un scénario pauvre et franchissant les limites du ridicule à de multiples reprises. Le climax repose tout de même sur une course poursuite de 10 minutes autour d'un rocher. Navrant.

4. LE BGG

Des enjeux narratifs inexistants, des personnages qui ne provoquent ni l’empathie, ni la tristesse, ni le bonheur mais exclusivement l’indifférence. Comble du comble la séquence à Buckingham Palace qui propose la quintessence de l’humour gras présent tout du long : un concours de pets avec la Reine d'Angleterre ! C’est dire le niveau...

5. THE ASSASSIN

Sur le papier, le long-métrage de Hou Hsiao-hsien est magnifique de bout en bout et l'esthétique est à couper le souffle. Problème son récit est raconté d'une manière si complexe que The Assassin devient avant tout contemplatif, ultra-ennuyant et finalement endormant. Un flop de la déception.

Mentions

- Les multiples comédies françaises infâmes en tête desquelles Brice 3, Les Visiteurs 3, A fond, Les Têtes de l'emploi, Débarquement immédiat, Radin...

- Le cucul, laborieux et pathétique Nos souvenirs de Gus Van Sant

Bonus TV

- A l'image de ses Walkers, The Walking Dead ferait bien de se tirer une balle dans la tête pour de bond qu'elle abrège nos souffrances

- Netflix France : Marseille où la daube télévisuelle de l'année. Scénario ridicule et rebondissements de bas étage, la palme à l'accent ignoble de Benoit Magimel

CHRISTOPHE FOLTZER n'aime ni Jésus ni les blockbusters

1. PROMOUVOIR, LA MANIF POUR TOUS, LE PASTEUR GUILLAUME ANJOU Nymphomaniac, La vie d'Adèle, Saucisse Party, autant de victimes de ces fous furieux qui nous rappellent avec honte et douleur le climat qui s'installe insidieusement en France depuis quelques mois. Et de nous dire qu'au final, la France est peut-être moins le pays des Droits de l'Homme que l'endroit qui les a fait naitre. Si Daesh nous les brise sévère avec force et vigueur, les excités du crucifix n'ont pas été en reste cette année. Au prix de nombreuses attaques, nous avons assistés, effarés, à plusieurs violations de notre liberté d'expression qu'ils prétendent pourtant défendre., autant de victimes de ces fous furieux qui nous rappellent avec honte et douleur le climat qui s'installe insidieusement en France depuis quelques mois. Et de nous dire qu'au final, la France est peut-être moins le pays des Droits de l'Homme que l'endroit qui les a fait naitre.

2. SOS FANTOMES C'était faisandé dès le départ. Mettre le réal de Mes meilleures amies à la tête d'un des projets les plus casse-gueules de ces dernières années n'était clairement pas la solution. Par cette position dans le Flop 2016, ce n'est pas tant le film en lui-même qui est critiqué (loin d'être aussi catastrophique que ce que l'on craignait) mais bel et bien la communication et la politique des studios actuels. On ne vend pas un film en attaquant les spectateurs mécontents, même si le retour de bâton est ultra violent. On ne les méprise pas en rajoutant une scène qui se moque des commentaires sur Youtube. Et surtout, on n'oublie pas que ce sont eux qui nous font vivre. 3. BATMAN V SUPERMAN : L'AUBE DE LA JUSTICE Qu'est-ce qui a bien pu passer dans la tête de Warner, DC et Zack Snyder pour rusher à ce point son univers étendu ? Mis au pied du mur par l'offensive toujours plus énorme de Marvel, le trio a décidé de faire n'importe quoi pour capitaliser au maximum avant de s'effondrer.... se prenant par la même occasion les pieds dans le tapis. Trop long, débile et chiant, BvS est l'exemple-type du produit calibré qui manque sa cible et se plante dans les grandes largeurs. Et ce n'est pas un director's cut encore pire qui va nous sauver de ce naufrage.



4. SUICIDE SQUAD Suite logique de BvS, Suicide Squad cristallise tous les défauts des blockbusters actuels. Charcuté, remonté, mensonger, il s'agit moins d'un film que d'une grosse opération de com' qui aurait pris le melon en chemin. Phagocyté par Will Smith, sacrifiant ses enjeux et ses personnages pour coller au plus près d'une formule qui fonctionne mais qui n'est pas adapté à cet univers, Suicide Squad est tout ce que l'on ne veut pas voir en ce moment, tout autant que le témoin évident du gigantesque cynisme qui anime les studios. 5. LA 5EME VAGUE Il faudrait quand même expliquer aux studios que le film Young Adult, ça n'est plus vraiment à la mode. Mais non, ils s'acharnent et nous sortent une infamie telle que La 5ème Vague. Histoire inintéressante alors que le postulat de départ est plutôt sympa, acteurs en roue libre et totalement désincarnés, nécessité de créer une franchise au détriment de sa propre histoire, le résultat n'est pas aussi catastrophique qu'un Splendides créatures par exemple, mais nous rappelle que, définitivement, bouffer à tous les râteliers du genre et raconter toujours la même romance moisie, ça fait un peu trop pour nous. Mais bon, on est morts à l'intérieur, aussi, ceci doit expliquer cela. 6. X-MEN : APOCALYPSE Qu'est-ce qui a bien pu se passer entre le très sympa Days of Future Past et cet Apocalypse tout foireux alors qu'il s'agit de la même équipe ? Pourtant, l'histoire laissait présager du meilleur et l'on attendait avec impatience de voir Apo foutre une raclée à nos mutants préférés. Au final, une histoire à la con où Mystique se transforme définitivement en Jennifer Lawrence et trahit le personnage, des enjeux tellement artificiels qu'ils en deviennent risibles et un méchant en carton qui est bel et bien issu d'un épisode des Power Rangers. Rarement un film n'aura aussi bien porté son nom. 7. CONJURING 2 : LE CAS ENFIELD

Le premier était déjà sacrément débile mais avec celui-ci, James Wan et ses potes se sont surpassés. Transformer ainsi une histoire supposée vraie (ce qui reste encore à déterminer) pour en faire un tel véhicule pro-catho et tout ramener aux époux Warren est non seulement une très mauvaise idée, mais également une manipulation à la limite du révisionnisme. Il y avait pourtant beaucoup à dire sur le cas Endfield et ses nombreuses zones d'ombre. Mais il faut croire qu'il est beaucoup plus important de pérenniser une franchise qui n'en a pas forcément besoin que de faire un bon film.

MAYA BERKO n'aime ni Pierre Niney ni les actrices (sauf Paula Beer)

1. PERSONAL SHOPPER

Si vous voulez voir Kristen Stewart écrire des textos pendant 1h50, ou assister à l’une des scènes de masturbation féminine les plus grotesques / gratuites de l’histoire du cinéma, on ne saurait trop vous recommander d’aller voir Personal Shopper. Si vous cherchez une raison pour vous suicider, aussi. Un film qui parle de deuil, de rédemption, de fantômes qui expectorent des fœtus, de crimes passionnels, de spiritualité, de tout et surtout de rien, finalement.

2. BRIGET JONES BABY

Cette pauvre Bridget n’a jamais été aussi larguée. On peine à rire devant les gags éculés, et on a du mal à avaler que le craquant Patrick Dempsey, et le toujours impeccable Colin Firth, se battent pour être le père de son bébé – alors que la réaction de tout homme normalement constitué serait de s’enfuir en courant. Au sommet de cette montagne de ringardise et de mièvrerie sucrée, seule Emma Thompson – par ailleurs co-scénariste du film - apporte un peu de fraîcheur dans un monde vicié.

3. FIVE

Une vraie bonne idée de départ, qui aurait pu s’incarner dans une sorte de Péril jeune revisité. A la place, une blague potache qui s’étire en longueur et ne parvient pas à communiquer la belle énergie de ses comédiens. On a l’impression de voir un groupe de copains se faire des farces pendant 1h40, et on n’a pas tellement envie d’en être.

4. FRANTZ

Avec ce mélo mécanique, sans âme et sans surprise, Ozon recycle les thématiques qui lui sont chères – le deuil, l’amour interdit - sans grande inventivité. S’essayant au drame historique et au noir et blanc léché, le réalisateur signe un récit qui fonctionne par à-coups, ponctué de faux rebondissements et de sous-intrigues sans relief. Restent les grands yeux de la troublante Paula Beer, qui incarne le personnage d’Anna avec grâce et retenue.

GEOFFREY CRETE n'aime plus les colombes dans les manches et Penelope Cruz

1. INSAISISSABLES 2

Insaisissables avait ses fans, il a fallu vivre avec cette idée. Mais qui a bien pu apprécier cette gigantesque farce sans queue ni tête, profondément molle et ennuyeuse en plus d'être stupide à un niveau stratosphérique ? Plus qu'un mauvais tour de magie : une démonstration ouverte des pires ficelles de scénaristes hollywoodiens, fiers de déballer des twists d'une bêtise totale puisque le public en redemandait.

2. ZOOLANDER 2

Il y a quelque chose de désespérément fou et tragique dans cette entreprise clinquante et spectaculaire, truffée d'acteurs capables qui s'agitent sous les lumières, et qui ressemble au fond à un gigantesque théâtre du vide. Sûrement une oeuvre d'art contemporaine trop profonde pour être décente aux yeux de ses contemporains.

3. RESTER VERTICAL

Les affiches de L'Inconnu du lac avaient perturbés quelques esprits en 2013, mais le nouveau film d'Alain Guiraudie (une histoire de bergère, de bi, de bébé, de vieux et de loup) méritait certainement plus de colère et d'indignation.

4. BALLERINA

Le film que Montebourg devra éviter de mentionner lorsqu'il devra sérieusement prôner le Made in France.

5. OPPRESSION

Un navet se définit par son manque tragique d'intérêt et de saveur. S'interroger sur la carrière de Naomi Watts, en revanche, a de quoi occuper pendant 1h30.

6. JULIETA

Pedro, tu m'ennuies. Follement, éperdument, douloureusement (même si Adriana Ugarte est superbe)

7. LA FAMILLE DES WARCRAFT, TARZAN, SUICIDE SQUAD, LES ANIMAUX FANTASTIQUES, ASSASSIN'S CREED, ALICE DE L'AUTRE COTE DU MIROIR

Un regroupement aussi fin et honnête que ces superproductions boursouflées, cruellement dénuées d'âme, de finesse et d'ambition réelle.

Bonus TV : AMERICAN HORROR STORY : MY ROANOKE NIGHTMARE

La plaisanterie de l'année. Une farce incongrue d'un ennui incroyable, qui recycle avec une paresse déconcertante des clichés que les précédentes saisons avaient pour la plupart remâchés. Une horreur indigeste, qui ferait presque passer Hotel et Coven pour des réussites.

LAURENT PECHA précise qu'il n'avait pas encore vu Assassin's Creed

1. SUICIDE SQUAD Une abomination. Au delà du gâchis inouï (car il y avait tout pour réussir un bon film), il y a la colère de perdre plus de deux heures de sa vie devant un truc qui ne respecte même pas un minimum son spectateur. Sans doute le film de super-héros le plus nul de l'Histoire (il y a peut être pire mais ils sont moins longs). 2. TARZAN

On pourrait répéter exactement la même chose que pour Suicide Squad. En rajoutant que les effets spéciaux sont ici les pires jamais vus à un tel niveau de production.





3. PATTAYA

Je suis trop vieux pour ces conneries. Un film qui chie littéralement à la gueule du spectateur comme ultime gag ne mérite que mépris.



4. INFERNO

Tout est dans le titre en fait. Il est plus que temps que Ron Howard et Tom Hanks arrêtent les aventures de ce professeur universitaire. Ce troisième épisode fait passer les deux premiers pour des Indiana Jones.