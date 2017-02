Box-office US : le film d'horreur Get Out largement en tête

Les films nommés aux Oscars profitent du week-end pour bien finir leur campagne. Pendant ce temps, un nouveau film d'horreur se détache.

Son arrivée sur le sol américain démarre en fanfare. Le film d’horreur de Jordan Peele, Get Out, qui raconte la rencontre d’un jeune afro-américain avec la famille de sa petite amie blanche, a touché plus de 30 millions de dollars pour son premier week-end.

Une excellente réussite en période d’Oscars et surtout car le budget de production du film ne s’élève qu’à 4,5 millions de dollars. En seulement trois jours, le long-métrage a donc presque multiplié sa mise par 7. Le film n’a encore aucune date de sortie dans l’Hexagone mais on espère qu’il va rapidement trouver une petite place dans notre calendrier.

Loin derrière, avec 19 millions de dollars de recettes pour son troisième week-end en salles : Lego Batman, Le Film. La suite de La Grande Aventure Lego perd 41,8 % d’audience, cumule 133 millions de dollars aux Etats-Unis et déjà 226 millions dans le monde. Son budget est de 80 millions de dollars.

Sur la troisième marche du podium John Wick 2 tient le choc. Neuf millions de dollars en plus dans sa cagnotte et 74 millions de dollars touchés sur le sol américain. C’est quasiment autant que les recettes du premier volet dans le monde il y a trois ans (88,7 millions de dollars).

Les deux films qui complètent ce top 5 de la semaine, réalisent tous les deux une mauvaise affaire. D’un côté, La Grande Muraille, seulement en salles pour une deuxième semaine perd plus de la moitié de son audience et touche 8,7 millions de dollars.

Quant à Cinquante nuances plus sombres, il chute de 62% et ne touche que 7,7 millions de dollars supplémentaires pour sa troisième semaine d’exploitation. Rien d’alarmant, vu que le film a déjà engrangé 328 millions de dollars à l’échelle internationale, mais peut-être le signe que le public se lasse plus vite qu’il y a deux ans avec 50 nuances de Grey.

Parmi le reste du classement, ce sont évidemment les films nommés aux Oscars qui ont profité de ce week-end de cérémonie. La La Land conserve la même audience que le week-end dernier, Moonlight passe du simple au double (ou presque) et les autres ne perdent pas plus de 20 % de spectateurs. Le palmarès à retrouver ICI.

En revanche, c’est toujours la dégringolade pour A Cure For Life. Le film de Gore Verbinski ne touche que 1,3 millions de dollars et chute de 68,4 %. Seulement 7 millions de dollars de recettes aux US (16 millions dans le monde) pour un budget de production estimé à 40 millions.