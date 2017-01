Resident Evil : Chapitre final - le retour de la Critique de la Mort qui tue

Découvrir un nouveau Resident Evil, c’est un peu comme un lavement au jus de pamplemousse : amusant, mais corrosif. Et ce Resident Evil : Chapitre Final n’échappe à la règle. Repoussant les limites de la médiocrité roublarde auquel la série nous avait habitués, ce sixième chapitre l’amène dans les derniers retranchements du grand n’importe quoi. Pour le pire. Et presque pour le meilleur.

Anévrisme Evil

Depuis les débuts de la franchise, Paul W.S. Anderson se comporte à la manière d’un enfant millionnaire sous ecstasy, éructe gaiement quantités de références pop qu’il recycle avec plus ou moins de finesse. C’est bien sûr le cas ici, alors qu’il piétine totalement « l’héritage » des épisodes précédents pour transformer le premier tiers de son film en un ersatz de Mad Max rempli de zombies numériques.

Le résultat est absurde et contredit en grande partie l’orientation de la série (exception faite du troisième segment), mais lui confère des airs de bis rital cocaïné assez irrésistible, toutes les scènes d’action étant systématiquement montées en accéléré. À cette frénésie grand-guignolesque s’ajoute un procédé dément, à savoir des zooms perpétuels dans l’image, en plein milieu de séquences totalement épileptiques. Soit l’équivalent cinématographique d’une opération de la Cornée réalisée au milieu d’un champ de bataille ukrainien et sans anesthésie.

Porc-Vivant

Mais plus que cette esthétique de choucroute hystérique, c’est le scénario qui transforme Resident Evil : Chapitre Final en véritable apocalypse filmique. Le récit étant censé clore une saga parfaitement incohérente, il a recours à des ficelles proprement stupéfiantes. Flash-backs, clones, clones de clones, clones de clones de clones, complot financier, grenade dans le slip… Rien n’arrête Paul W.S. Anderson, qui tord son histoire en tous sens pour la conclure… sans la refermer.

Dans ce domaine également, le métrage atteint de tels sommets d’aberrations que si certains se sentiront offusqués d’être à ce point pris pour des demeurés par la saga, gageons que beaucoup d’autres prendront le parti d’en rire. On ne saurait leur reprocher, tant le film tend vers l’hallucination continue.

Enfin, si vous survivez à cette surréaliste rayure du cristallin et ne la percevez pas comme un crachat, il est possible de distinguer Resident Evil : Chapitre Final une invitation à la candeur aussi ridicule que drolatique : la volonté inoxydable de Paul W.S. Anderson de bâtir – n’importe comment – un grand huit dément dédié à la gloire de Milla Jovovitch, son épouse, qu’il n’en finit plus d’iconiser. Une sorte de rêve de gosse furibard, aussi débile qu’étonnamment sincère.