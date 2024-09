« C’est trop sérieux » : Star Wars doit redevenir drôle, et le film Lando veut y remédier 

Donald Glover veut que le film (conçu au départ comme une série) Lando rende son humour à Star Wars, aux côtés de son frère Stephen Glover.

Lando Calrissian, c’est d’abord ce personnage charismatique et irrésistible apparu dans Star Wars V : L’Empire contre-attaque de George Lucas. Joué par le génial Billy Dee Williams, il apportait déjà un ton humoristique et décontracté, mais qui cachait mal quelque chose de plus sombre : c’était en fait un traître et un opportuniste prêt à vendre ses amis à Dark Vador. Il était ensuite revenu, toujours avec ce ton décalé, dans Solo: A Star Wars Story, gros flop au box-office.

On pensait alors le personnage, désormais interprété par Donald Glover, définitivement enterré. Glover lui a pu rebondir au cinéma avec l’énorme carton Le Roi Lion, des séries telles que Mr. et Mrs. Smith et la suite et fin d’Atlanta, avec son frère Stephen Glover. Lando a finalement eu droit à un projet de série, qui a changé complètement de direction pour devenir un film. Donald Glover a indiqué qu‘il retrouverait le ton léger du personnage.

Lando : A Star Wars Story drôle

Donald Glover a donné les premières pistes pour le film Lando, dans un entretien à WSJ Style (et après le retrait du scénariste/réalisateur Justin Simien du projet) :

« Je veux juste que ce soit amusant. En tant que fan de Star Wars, je pense qu’il est important de s’amuser davantage. C’est très difficile de s’amuser en ce moment. C’est difficile parce qu’il se passe des choses très sérieuses, et ce sont les seules choses qui nous relient, bizarrement, donc je comprends pourquoi elles sont graves, mais je crois qu’une partie de l’expérience humaine est le devoir de s’amuser. Et j’ai l’impression que nous avons un manque de ce côté-là. »

L’acteur pense même que le problème vient en partie de l’attachement aux Skywalker :

« J’adore Star Wars, mais parfois c’est super sérieux. Parfois c’est vraiment trop sérieux. Tout ce qui est lié aux Skywalker est tellement sérieux. Je pense que ce qu’il y a de mieux chez Lando, c’est qu’il est un voyou, vous savez, et j’ai l’impression que les gens peuvent s’identifier à ça. Et il fait sûrement : « Mec, cette guerre est naze. J’ai besoin d’argent », ce à quoi je pense que tout le monde peut s’identifier. Donc je veux juste apporter du fun à Star Wars. «

This is America (et Star Wars)

C’est également la direction que semble privilégier Disney pour sa série Skeleton Crew, qui sortira le 3 décembre sur Disney+. Celle-ci paraît vaguement reprendre la recette de Stranger Things (des aventures d’enfants ou adolescents dans un univers fantastique, avec de l’humour et de l’aventure, inspirés de films à succès des années 80). Mickey semble tester de nouvelles formules, alors que son exploitation de Star Wars est source de nombreuses déceptions. Citons, en vrac, The Acolyte, la série Obi-Wan Kenobi, Le Livre de Boba Fett ou encore Star Wars IX : L’Ascension de Skywalker.

L’humour de Lando pourrait permettre au film de se démarquer des autres sorties cinéma Star Wars, à savoir The Mandalorian & Grogu et Star Wars : New Jedi Order, tous deux toujours étrangement prévus pour le 20 mai 2026. Lando est pour l’instant lui prévu pour 2027. En tout cas, les frères Glover jouent gros : un échec signerait sûrement la mort du personnage de Lando.