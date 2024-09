The Acolyte : et si le problème de Star Wars, c’était les fans (en tout cas une partie) ?

Face à la réception chaotique de The Acolyte, la même question demeure : les fans de Star Wars sont-ils en train de tuer Star Wars ? Edito.

Il y a des sujets qui méritent des traitements à froid, et d’autres qui méritent des éditos, des approches plus personnelles et subjectives. Star Wars est de ces sujets, puisque tout le monde y va de sa petite diatribe, de sa parole d’évangile (ou de son texte apocryphe, c’est selon) au sein d’un fandom de plus en plus divisé.

Comme c’est parfois le cas avec les productions de Disney+, la presse a pu regarder en avance les 4 premiers épisodes de la série Star Wars The Acolyte. Malgré l’excitation de voir Lucasfilm (enfin) investir un nouveau pan de sa mythologie (la fameuse Haute République, qui prend place 100 ans avant les événements de La Menace fantôme), je serrais déjà les dents. Non pas pour la série, mais pour l’appréhension de sa réception.

Attention, côté obscur en approche

Une menace loin d'être fantôme

A sa simple annonce, The Acolyte a déchaîné des torrents de haine, qu’ils concernent le choix de sa showrunneuse Leslye Headland à la tête du projet, la promesse d’une peinture plus inclusive de la galaxie lointaine, très lointaine, ou encore le casting d’Amandla Stenberg et Lee Jung-jae, attaqués pour leur seule couleur de peau.

Star Wars est-il devenu ce refuge rance de la pop-culture pour mâles blancs réactionnaires qui crient au wokisme à la simple présence d’une femme de couleur ? La saga est loin d’être la seule, et à Ecran Large, on en sait quelque chose à force de devoir modérer des discussions ingérables dans nos commentaires. Avant The Acolyte, Obi-Wan Kenobi avait déjà été touché par cette misogynie et ce racisme nauséabonds en direction de Moses Ingram, l’interprète de Reva. On peut toujours se consoler en rappelant que cette toxicité provient généralement d’une minorité dont la colère est très vocale sur les réseaux sociaux, mais son impact est loin d’être minime.

L’ironie est juste d’autant plus forte dans le cas de Star Wars et de son univers rempli d’aliens en tous genres, qui depuis ses débuts raconte l’histoire d’outsiders qui résistent face à un fascisme normatif. On n’est malheureusement plus à une dissonance près, au point où désormais, les gardiens du temple autoproclamés privent leur fiction préférée d’une quelconque évolution, et poussent la franchise vers un contresens d’elle-même.

Une pensée pour Moses Ingram

"So uncivilized"

Mais revenons à The Acolyte. Au terme de sa première moitié, j’étais globalement enthousiaste. Certes, les problèmes de rythme, peu aidés par la durée toujours bâtarde de 35 minutes des épisodes, provoquent leur lot de questionnements sur la structure de la saison. Comme pour toutes les autres séries Star Wars, ce démarrage est loin d’être parfait, mais il s’est démarqué par la soif de nouveauté de ses créateurs. Au-delà de la période dépeinte, portée par des personnages inédits, il y a ...