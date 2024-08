Star Wars : ce personnage n’aura pas le droit à sa série, Disney a abandonné le projet

Ce mythique personnage de l’univers Star Wars n’aura finalement pas droit à son prequel en série.

Depuis le rachat de la licence Star Wars par Disney, pour le meilleur ou pour le pire, la firme aux grandes oreilles développe l’univers créé par George Lucas. Le studio a géré la franchise de manière mitigée, entre séries oubliables (Le Livre de Boba Fett), promesses ratées (Obi-Wan Kenobi) et bonne surprise en salles (Rogue One) ou sur petit écran (Andor, The Mandalorian), le bilan n’est pas au mieux.

Avec l’arrivée (ou plutôt le retour) de Bob Iger à la direction de Disney, un grand ménage s’est opéré dans la société de production. Déjà, le boss a annoncé changer de stratégie pour la branche Marvel de la maison de Mickey, mais il semblerait bien qu’il ait aussi sévi du côté de Star Wars. En effet, une série dérivée du film Solo vient officiellement d’être annulée.

C’est lors d’un entretien avec Collider que le réalisateur Justin Simien s’est exprimé sur le projet de série Lando. Celui-ci devait se centrer sur la version jeune du personnage éponyme, joué par Donald Glover, qui l’interprétait déjà dans le film Solo : A Star Wars Story. Selon celui qui devait être son showrunner, le projet en était même à un stade plutôt avancé :

« C’était assez développé. Oui, il y avait une Bible, des concepts arts, des scénarios, mais ça ne s’est tout simplement pas fait. […] C’est un vrai deuil. Je n’ai jamais eu d’enfant, je n’ai jamais perdu d’enfant, mais c’est ce que j’imagine de cette douleur. On met tellement de son cœur et de son âme dans quelque chose, mais en fin de compte, on n’a pas le contrôle sur sa vie ou sa mort, et c’est un vrai processus de deuil ».

Lando Calrissian, ami de Han Solo, a été incarné pour la première fois à l’écran par Billy Dee Williams dans L’Empire contre-attaque. Le travail était donc déjà bien entamé et tout semblait bien parti pour cette série dérivée de Solo. Aucun moyen de savoir si le grand patron de Disney est impliqué dans cette annulation, mais cela semble être cohérent avec la stratégie générale de la boite, qui compte désormais s’appuyer sur des franchises déjà existantes et tout miser sur des suites (youpi).

Étant donné le flop de Solo avec 393,2 millions de dollars au box-office mondial pour un hallucinant budget estimé de 275 millions, il n’est pas étonnant de voir ce projet de spin-off annulé. Capitaliser sur une base aussi faible aurait sûrement représenté un risque trop grand pour Disney et consorts (même avec Donald Glover investi).