Les nouveautés films et séries à voir sur Netflix du 14 au 20 juin 2024

Netflix balance nombre de films et séries dans son catalogue chaque semaine, sans qu’on les remarque ou que la plateforme ne l’annonce officiellement. Écran Large revient sur les nouveautés ajoutées par Netflix du 14 au 20 juin 2024, films et séries confondus dans une liste non exhaustive.

Quels sont les films et les séries à ne pas manquer cette semaine sur la plateforme de streaming ?

Crazy Bear

Disponible le 15 juin

Durée : 01h35

Ça parle de quoi ? Un groupe mal assorti de flics, de criminels, de touristes et d’adolescents convergent tous au cœur d’une forêt du fin fond de la Georgie vers l’endroit même où rode un super prédateur de plus de 200 kilos, rendu complètement fou par l’ingestion d’une dose faramineuse de cocaïne.

Pourquoi il faut le regarder ? Un ours qui ingurgite une quantité astronomique de cocaïne. Franchement, qu’est-ce qu’il vous faut de plus pour regarder Crazy Bear ? Inspiré de fait réel, le film assume son délire pleinement, et fait de son ours un tueur de slasher insensé. Comédie noire qui ne se retient pas, le film vaut le détour rien que pour une scène d’action incroyable se passant dans une ambulance, on n’en dira pas plus.

Réalisé par Elizabeth Banks, on retrouve au casting de ce délire complet Ray Liotta qui joue ici l’un de ses derniers rôles et est parfait en tant que mafieux aguerri et redouté. À ses côtés l’accompagnent notamment à l’écran Keri Russell et O’Shea Jackson Jr.

Liaison Fatale

Disponible le 15 juin

Durée : 01h58

Une histoire d’amour sans accroc

Ça parle de quoi ? Les amours de passage d’un avocat new-yorkais, heureux mari et père de famille, avec une jeune éditrice célibataire, vont déclencher chez tous les protagonistes une avalanche de drames passionnels.

Pourquoi il faut le regarder ? Sorti en 1987, Liaison Fatale d’Adrian Lyne fait sans doute partie des plus gros succès de la carrière de Michael Douglas. Le long-métrage a en effet amassé plus de 320 millions de dollars de recettes au box-office mondial pour un budget de 14 millions, en faisant évidemment le film le plus rentable de l’année. Il a également été nommé pour 6 Oscars, dont ceux du meilleur réalisateur et de la meilleure actrice pour Glenn Close, qui signe ici l’une de ses meilleures prestations, si ce n’est la meilleure.

C’est en tout cas un des impulseurs de la mode du thriller érotique entre la fin des années 80 et le milieu des années 90. Et qui sait, même s’il n’est pas tout à fait au même niveau, on peut clairement supposer qu’on n’aurait jamais vu ce même Michael Douglas dans Basic Instinct de Paul Verhoeven sans ce Liaison Fatale.

5ème Set

Disponible le 15 juin

Durée : 1h52

Ca parle de quoi ? Un tennisman tombé dans les profondeurs du classement fait son retour à Roland-Garros et tente de prouver à tous, y compris à lui-même, qu’il n’a pas dit son dernier mot.

Pourquoi il faut la regarder ? Réalisé par Quentin Reynaud (qui a lui-même longtemps pratiqué le tennis), 5ème Set fait sans doute partie des meilleurs films sur le monde de la petite balle jaune. Si ses scènes sur le court sont loin d’être aussi démonstratives que celles d’un Challengers, on y ressent quand même un réel amour pour ce sport, notamment lorsque l’on nous montre le terrain à la manière d’une véritable retransmission télé.

Par le traitement de son héros Thomas Edison, un tennisman vieillissant qui n’a jamais vraiment réussi à se faire une place sous la lumière, Quentin Reynaud nous présente les recoins les plus sombres et les plus difficiles du tennis professionnel. Avec un casting impressionnant (Alex Lutz, Ana Girardot, Kristin Scott Thomas) et la présence de vraies personnalités du tennis (l’ancien 403eme mondial Jürgen Briand dans le rôle de l’antagoniste, le finaliste de Roland-Garros Àlex Corretja), le film nous entraîne à la fois dans son match et dans une histoire de rédemption.

Le Tour du monde en 80 jours

Disponible le 16 juin

Durée : 2h00

Un trio des plus surprenants

Ça parle de quoi ? Accompagné de son valet et d’une artiste, un inventeur se lance dans une folle aventure pour relever un défi de taille : faire le tour du monde en 80 jours.

Pourquoi il faut le regarder ? Un petit voyage nostalgique au début des années 2000, ça vous tente ? Oui, Le Tour du Monde en 80 Jours a vieilli, mais il est un parfait témoin des films pour enfants de son époque. Le long-métrage a aussi beaucoup de cœur, et une certaine douceur. Les blagues cartoonesques du tout sont sublimées par un Jackie Chan qui s’amuse comme un fou.

Oui, le long-métrage a pris un coup de vieux sur certains points, notamment dans ses caricatures du monde, mais franchement, vous n’avez probablement pas idée à quel point vous voulez voir Arnold Schwarzenegger en prince turc (si si).

Black Barbie

Disponible le 19 juin

Durée : 01h40

Ça parle de quoi ? L’histoire de la toute première poupée Barbie conçue pour représenter une femme noire.

Pourquoi il faut le regarder ? Après le tremblement de terre Barbie l’année dernière, Netflix prend le train en marche et sort donc Black Barbie. Le film documentaire conte l’histoire de l’ouverture du jouet le plus célèbre du monde à toute une partie de la population, changeant la vie de millions d’enfants par la même occasion. Une petite révolution à sa propre échelle, qui montre à quel point le fait d’être représenté compte.

L’histoire des trois femmes ayant conçue la première Barbie noire devrait être passionnante, et le combat qu’elles ont mené pour une chose que l’on considère comme acquise et logique aujourd’hui devrait être tout aussi important.

Mais aussi…

Ultraman: Rising, Nightmares and Daydreams par Joko Anwar, Outstanding: A Comedy Revolution, Agents du mystère…