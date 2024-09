« Je voulais que ça s’arrête » : le tournage de The Penguin a été très difficile après The Batman

Le tournage de la série The Penguin de Lauren LeFranc, la suite de The Batman, a été très difficile pour Colin Farrell.

Après la belle réussite de The Batman, on était impatient de voir ce que l’univers du Chevalier Noir chapeauté par Matt Reeves allait devenir sur petits et grands écrans. Si l’annulation de la série Arkham Asylum, initialement centrée sur la police de Gotham, témoigne d’une potentielle agitation en interne, espérons que la claque de la « suite » de The Batman, The Penguin, va remettre les pendules à l’heure.

The Penguin, The Batman (presque) 2

En effet, la série créée par Lauren LeFranc s’impose comme un joli morceau d’intelligence, parfaitement cohérent avec le premier film réalisé par Matt Reeves. Par ailleurs, comme dans The Batman, Colin Farrell y règne toujours avec beaucoup de talent, sous les impressionnantes prothèses de son Oswald Cobblepot. Malheureusement pour lui, cette performance aurait été une expérience éreintante, si l’on en croit ses dires au micro de Total Film :

« Ne vous méprenez pas, j’ai adoré [faire The Penguin], mais ça m’a un peu marqué. À la fin, je me plaignais et râlais à tous ceux qui voulaient bien m’entendre, affirmant que je voulais absolument que ça s’arrête. […] Lauren m’a dit « écoute, si je trouve un moyen cohérent d’arranger ça, tu voudrais bien continuer ? » Et j’ai dit « Absolument ». Peut-être que dans un an, je serai prêt. Mais quand j’ai fini [la saison 1], je me disais « Je ne veux plus jamais mettre ce foutu costume et ce foutu masque. » «

Ça sent l’avalanche de prix pour Colin Farrell

À en croire la déclaration de Colin Farrell, la saison 2 de The Penguin ne devrait pas arriver tout de suite. Malgré tout, le retour du personnage dans The Batman 2 a été confirmé. Colin Farrell est donc loin d’en avoir fini avec Oswald Cobblepot. Pour rappel, la série est chapeautée par la scénariste et productrice Lauren LeFranc (Marvel : Les Agents du S.H.I.E.L.D., Chuck).

À son casting, on retrouve, entre autres, Cristin Milioti, Theo Rossi et David H. Holmes. Côté mise en scène, c’est Craig Zobel (The Leftovers, The Hunt) qui a mis la main à la pâte. À noter que The Penguin débarquera sur la plateforme Max à partir du 20 septembre prochain.