Netflix : gros problèmes sur la série de SF Horizon Zero Dawn, brutalement stoppée

La production de la série Netflix, Horizon Zero Dawn, a été mise à l’arrêt suite au départ de son showrunner.

Annoncée en 2022, la série Netflix dérivée du jeu vidéo Horizon Zero Dawn portera le nom de Horizon 2074, parce que rien de tel qu’un changement de nom pour perdre le public. Le pitch de la série Horizon Zero Dawn a dépeint une série bicéphale, avec une partie de la narration se passant en même temps que les jeux, et l’autre au moment de l’effondrement de l’humanité, ce qui avait provoqué la grogne du public.

La série a été confiée à Steve Blackman, showrunner de Umbrella Academy. Alors que la production a été lancée, le réalisateur fait depuis polémique puisqu’il aurait eu des comportements toxiques sur ses lieux de tournages, envers ses équipes techniques et ses acteurs, selon des informations relayées par le magazine Rolling Stone. Des dénonciations qui ont poussé Netflix à mettre à l’arrêt les projets de Blackman, dont Horizon 2074 et la future série Orbital.

On attend une annonce de bon Aloy

L’Horizon des événements

La journaliste Cheyenne Roundtree a dévoilé dans son enquête que Steve Blackman avait été accusé par plusieurs membres de ses équipes de « comportement toxique, d’intimidation, de manipulation et de représailles » lors du tournage de Umbrella Academy. Un scoop qu’elle a également évoqué au grand jour sur X/Twitter :

« Exclusif : Le showrunner de The Umbrella Academy accusé de « comportement toxique, d’intimidation, de manipulation et de représailles ». Des sources et une plainte des RH décrivent Steve Blackman comme un showrunner manipulateur et chaotique qui a favorisé un environnement de travail toxique. »

Exclusive: The Umbrella Academy Showrunner Accused of ‘Toxic, Bullying, Manipulative, and Retaliatory Behavior’



Sources and a HR complaint paint Steve Blackman as a manipulative and chaotic showrunner who fostered a toxic workplacehttps://t.co/HEVPuLnK6t — Cheyenne Roundtree (@cheyenne_round) June 30, 2024

Avec l’ambition cosmique des jeux, une adaptation au rabais effraie un peu

Event Horizon

Steve Blackman a nié toutes les accusations qui ont été portées contre lui. Cependant, à la suite de ces premières révélations, Cheyenne Roundtree est revenue à la charge le 4 juillet 2024, toujours sur X/Twitter pour annoncer qu’à la suite des premières investigations, Netflix avait décidé de mettre entre parenthèses les projets Horizon Zero Dawn et Orbital, et de suspendre Blackman.

« Scoop : Rolling Stone a appris que deux des projets du showrunner d’Umbrella Academy Steve Blackman qui étaient en développement chez Netflix, une série Horizon Zero Dawn et une série originale, Orbital, sont au point mort.«

Sans plus de précision de la part de la journaliste de Rolling Stone, il faudra attendre de plus amples clarifications quant à ce que signifient vraiment les termes « au point mort« . Cheyenne Roundtree n’a pas commenté plus avant ses publications, laissant le public dans l’expectative. Impossible de savoir si le projet de série Horizon Zero Dawn a été purement et simplement annulé, ou s’il a été mis en pause jusqu’à nouvel ordre.

Scoop: Rolling Stone has learned that two of 'Umbrella Academy' showrunner Steve Blackman’s projects that were in development at Netflix, a Horizon Zero Dawn series and an original series, Orbital, are no longer moving forward https://t.co/cFnyww0n3Q — Cheyenne Roundtree (@cheyenne_round) July 3, 2024

Sony sur le pont des adaptations

Le projet de série Horizon Zero Dawn est considérée comme l’une des pierres angulaires du plan de Sony de porter ses franchises majeures de jeux vidéo sur grand et petit écran. Les succès commerciaux de Uncharted au cinéma (407,1 millions de dollars) et de la série The Last of Us chez HBO, qui a été renouvelée pour une saison 2, ont donné des ailes à la politique live action de Sony/Playstation. Même le nanardesque Gran Turismo s’en est tiré avec les honneurs avec 121 millions de dollars au box-office mondial, pour un budget de 60 millions.

Des rumeurs évoquaient Sadie Sink (Stranger Things) dans le rôle d’Aloy

L’avenir des portages Sony est déjà tracé : une série God of War pilotée Rafe Judkins (créateur de La Roue du temps) a été annoncée chez Amazon Prime Video, la production d’un film Ghost of Tsushima dirigé par Chad Stahelski (John Wick) a été lancée. Sony a également révélé que la série Twisted Metal (diffusée en 2023 sur Peacock) a été renouvelée pour une nouvelle saison.