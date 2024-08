Umbrella Academy saison 4 : que comprendre de la scène post-générique à la fin de la série Netflix ?

Umbrella Academy vient de se terminer avec le final de sa quatrième saison, et a également dévoilé une courte scène post-générique assez énigmatique.

C’est terminé ! À travers ses quatre saisons et ses 36 épisodes, Umbrella Academy nous aura (inégalement) fait passer par toutes les émotions. Commencée en 2019, la série évènement de Netflix sur cette équipe/famille de super-héros haute en couleurs se sera ainsi conclue via un final au goût amer, mais qui a au moins eu le mérite de ne pas s’éterniser pendant 400 saisons (prends-en de la graine The Walking Dead).

Et alors qu’on a appris qu’après Terminator, Netflix allait relancer cette saga culte en série, les fans d’Umbrella Academy ont été intrigués par une séquence bien précise du final. En effet, on peut voir dans le dernier épisode une scène post-générique très énigmatique. Mais que signifie-t-elle réellement ? On fait le point. ATTENTION SPOILERS !

À lire aussi Notre critique de la saison 4 d’Umbrella Academy

« I say goodbye to the end of beginning… »

Marigolds Academy

À la fin d’Umbrella Academy, les membres de la famille Hargreeves comprennent qu’ils ne peuvent éviter l’apocalypse. Ils décident donc de purement et simplement cesser d’exister, en empêchant leur propres naissances miraculeuses. Voilà ce que le showrunner Steve Blackman en a dit via une interview pour Entertainment Weekly :

« C’est quelque chose que je n’avais jamais vu auparavant. C’est vrai, les super-héros se sacrifient tout le temps, mais qu’est-ce que ça signifie quand personne ne sait ce qu’ils l’ont fait ? Ils auraient pu essayer de vivre ou de s’enfuir en métro, mais non, ils ont fait le sacrifice ultime. Choisir de ne jamais être reconnu est, pour moi, la chose la plus héroïque qu’un super-héros puisse faire. »

Vraiment super fun votre série là

Et lors de la scène post-crédit suivant ce dénouement, on peut voir des soucis (« Marigolds » en anglais) fleurir. Là encore, Steve Blackman en a rapidement parlé avec TVLine, mais il est resté beaucoup plus flou dans ses propos :

« Je ne le dirai pas. Je ne dirai pas ce que ça signifie, mais si vous savez comment fonctionne notre série, vous savez que nous laissons parfois des choses ouvertes pour l’avenir.. Je veux laisser aux fans le soin d’interpréter ce que signifie la fin de la série. J’aime la fin, je pense que les fans auront des sentiments différents à ce sujet, mais ce n’est pas grave. Chacun peut en tirer, subjectivement, ce qu’il veut. »

Hum…

Si on regarde attentivement cette image, on peut voir qu’elle contient huit Marigolds, comme les huit protagonistes qui se sont sacrifiés. Il faut également rappeler que ce sont ces mêmes fleurs qui ont donné aux Hargreeves leurs pouvoirs. Alors, une manière de dire qu’ils pourraient finalement revenir, ou juste un simple hommage ? À vous de décider…