Le podcast d’Ecran Large : les adaptations de jeux vidéo en séries, fausse bonne idée ou solution miracle ?

Pour ces nouveaux épisodes du podcast La Réu’ d’Ecran Large, retour sur les adaptations de jeux vidéo en séries, de The Witcher à Fallout en passant par The Last of Us.

On parle souvent de la fameuse “malédiction” des adaptations de jeux vidéo au cinéma, et c’est sûr que Doom, Assassin’s Creed ou encore House of the Dead ne vont pas la contredire. Pourtant, depuis quelques années, les séries TV s’essayent à l’exercice, en investissant des grosses franchises avec des budgets conséquents. Avec plus de temps pour adapter des univers et des gameplays, le format aurait-il trouvé la formule magique ?

A lire aussi Notre critique de Fallout saison 1

Pour ces nouveaux épisodes du podcast La Réu’ d’Ecran Large, Antoine, Judith et Mathieu reviennent sur quatre cas pratiques pour essayer de comprendre les spécificités du médium sériel, ses avantages et ses inconvénients. Dans la première partie, ils se concentrent sur les mauvais exemples de The Witcher et Halo. Dans la seconde (disponible la semaine prochaine), ils remontent le niveau avec The Last of Us et Fallout.

Partie 1 : The Witcher, Halo… la fausse bonne idée des séries adaptées de jeux vidéo

La Réu’ d’Écran Large est disponible sur Acast et toutes les plateformes d’écoute et de streaming, pour le meilleur et pour le pire.

Acast : https://shows.acast.com/644a8a32adac0f00105359d5

Apple Podcasts : https://podcasts.apple.com/us/podcast/la-r%C3%A9u-d%C3%A9cran-large/id1670838046

Spotify : https://open.spotify.com/show/2ZxWeogSmGAccoVHcWTF49

Google Podcast : https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkLmF1c2hhLmNvL285SzRuNGY3NjI3Vg

Deezer : https://www.deezer.com/show/5723807

Podcast Addict : https://podcastaddict.com/podcast/4264672

Si vous appréciez le podcast, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire et cinq étoiles sur iTunes, Spotify ou la plateforme où vous nous écoutez.