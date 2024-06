« Une mauvaise décision » de Netflix : Kevin Spacey n’a pas digéré son licenciement d’House of Cards

Kevin Spacey est revenu sur son licenciement d‘House of Cards à cause de Netflix et il a encore les boules.

Le 3 novembre 2017, Netflix se séparait de Kevin Spacey, accusé d’agressions et harcèlements sexuels dans plusieurs affaires. Pour éviter la catastrophe, la dernière saison d’House of Cards avait alors été totalement réécrite pour évincer Frank Underwood (le personnage de Spacey) et se recentrer sur Claire Underwood, incarnée par l’actrice Robin Wright.

Sept ans plus tard, après plusieurs procès abandonnés ou dont il est ressorti non-coupable (avant la reprise prochaine d’un autre procès civil qui avait été suspendu pour le moment), Kevin Spacey essaie de revenir sur le devant de la scène. Il a d’ailleurs joué dans quelques nanars loin des standards hollywoodiens qu’il connaissait avant les accusations à son encontre. Et alors r la fin de son expérience sur la série House of Cards et en a aussi profité pour gentiment régler ses comptes avec Netflix.

Kevin Spacey dans House of Cards

House of Spacey

C’est dans l’émission Piers Morgan Uncensored que l’acteur a été accueilli et qu’il a pu revenir sur son expérience depuis 2017, et donc notamment sur la fin de son aventure avec Netflix :

« On avait une relation vraiment remarquable et il ne fait aucun doute qu’House of Cards les a vraiment mis sur le devant de la scène. […] Même s’ils ont pris la décision qu’ils ont prise, ce qui, je pense, était une décision étrange…c’était une mauvaise décision. C’était une mauvaise décision pour eux en tant qu’entreprise. Elle les a mis dans une position où, pour toute personne accusée de quoi que ce soit, ils devaient réagir de la même manière. Il me semble qu’avec Dave Chappelle, Ted Sarandos [Directeur général de Netflix, ndlr] a appris à soutenir les personnes controversées… J’aurais aimé qu’il le fasse avec moi ».

On comprend l’actrice, honnêtement

Netflix n’avait pas vu du même œil son éviction. La plateforme avait estimé que les actions de l’acteur (soupçonnés de comportements sexuellement inappropriés sur le tournage de la série, à côté du reste) avaient précipité la fin de House of Cards, une de ses séries phares à l’époque. De fait, il aurait ainsi violé ses accords d’acteur et de producteur et Netflix lui réclamerait plus de 30 millions de dollars. Lors de son entretien, il a d’ailleurs confié être quasiment ruiné et au bord de la faillite personnelle, les procès lui coûtant très cher.

Pas illogique donc que l’acteur soit si vindicatif envers le N rouge même s’il promet être « ni amer, ni en colère, ni plein de ressentiment » (après tout, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même a priori). Cela dit, malgré cette défiance générale, il est soutenu par certaines figures éminentes d’Hollywood : Liam Neeson et Sharon Stone ont notamment pris la défense du comédien à la mi-mai 2024, appelant à sa réhabilitation. Pas sûr toutefois que le récent documentaire sériel Spacey Unmasked redore son blason.