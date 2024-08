Mark Wahlberg veut absolument jouer ce super-héros… qui n’a aucun rapport avec Marvel et DC

Mark Wahlberg a donné le nom du super-héros qu’il voudrait interpréter, et il n’a rien à voir avec Marvel et DC.

Sorti il y a une dizaine de jours, The Union cartonne tellement sur Netflix qu’il pourrait avoir droit à une suite (et même plus). En effet, le long-métrage de Julian Farino s’est placé premier du top 10 des films anglophones les plus vus de la plateforme pendant une semaine, tout en totalisant plus de 33 millions de visionnages complets. Un véritable succès pour Halle Berry et Mark Wahlberg, et qui pourrait peut-être même durer dans le temps.

Mark Wahlberg, qui adorerait faire la suite de ce thriller d’action des années 2000, en a profité pour révéler quel super-héros il aimerait interpréter à l’avenir. Mais désolé à ceux qui voulaient voir l’acteur dans le MCU ou le DCU, puisque ce personnage n’a rien à voir avec les deux franchises.

Mark Wahlberg en Aquaman

Mark Wahlberg, l’homme aux 3 milliards de dollars

Lors d’une interview avec Comic Book et aux côtés de Halle Berry dans le cadre de la promotion de The Union, Mark Wahlberg a donc donné le nom du super-héros qu’il aimerait jouer. Et comme vous pouvez le voir, sa réponse est assez surprenante :

« Vous savez, j’ai un film de super-héros en tête, et c’est The Six Billion Dollar Man [L’homme qui valait trois milliards en français], anciennement connu sous le nom de The Six Million Dollar Man, dont les prix ont augmenté à cause de l’inflation [rires]. C’est réaliste, c’est plausible, c’est réel. Vous savez, il y a beaucoup de technologies et de sciences bioniques qui se développent en ce moment. C’est donc quelque chose qui a tout le potentiel d’un super-héros, des choses incroyables. »

Pour les plus jeunes, L’homme qui valait trois milliards est à la base une série de science-fiction créée par Richard Irving, d’après le roman Cyborg de Martin Caidin, et diffusée entre 1973 et 1978. Elle suit Steve Austin (Lee Majors), un astronaute victime d’un grave accident et dont plusieurs parties de son corps sont remplacées par des prothèses bioniques valant 6 millions de dollars.

Le premier homme qui valait trois milliards

Si le personnage ne rentre pas complètement dans la catégorie super-héros, il semble malgré tout avoir tapé dans l’œil de Mark Wahlberg, d’autant que l’acteur américain a expliqué pourquoi il ne se voyait pas jouer un des protagonistes de Marvel ou DC :

« Je n’ai pas besoin de porter un de ces costumes. Je n’ai pas assez confiance en moi pour me promener avec un de ces costumes. Halle [Berry] me dit : ‘Oh, tu serais superbe dans un de ces costumes’, je lui réponds : ‘Ce n’est pas l’apparence physique qui compte, c’est la confiance mentale pour sortir de ma caravane. »

Même si on a peu de chances de voir Mark Wahlberg affronter Docteur Doom aux côtés des Avengers ou avec le Superman de James Gunn, on sait désormais qu’il pourrait nous donner sa propre vision d’un super-héros via une nouvelle adaptation de L’homme qui valait trois milliards. Affaire à suivre…