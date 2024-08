The Union 2 : le film d’action Netflix avec Mark Wahlberg pourrait avoir une suite (et même plus)

Le réalisateur de The Union a laissé un petit cliffhanger à la fin du film Netflix, et cela pourrait amener une ou plusieurs suites supplémentaires.

Sorti il y a peu, The Union de Julian Farino est en train de devenir un petit phénomène sur Netflix : premier du top 10 des films anglophones les plus vus de la plateforme la semaine dernière, il a ainsi cumulé plus de 33 millions de visionnages complets. Un démarrage en fanfare pour le long-métrage d’action porté par Mark Wahlberg et Halle Berry, et qui pourrait peut-être durer dans le temps.

Tandis qu’on a appris que Mark Wahlberg adorerait faire la suite de ce thriller d’action, l’équipe de The Union a récemment parlé de la possibilité d’un deuxième opus, et peut-être même plus ! En effet, le film se termine sur un mini-cliffhanger, et son metteur en scène espère qu’il donnera l’envie d’une suite aux spectateurs. ATTENTION, LÉGERS SPOILERS !!!

Another Dynamic Duo

The Union 2, et pas que…

À la fin de The Union, les personnages d’Halle Berry et de Mark Wahlberg sont sur le point de s’embrasser… mais le film s’arrête juste avant. Une manière pour le réalisateur Julian Farino de donner envie au public de voir la suite, comme il l’a expliqué à Variety :

« Nous amenons la relation à un certain point, et je pense qu’il était nécessaire de laisser de l’espace pour aller plus loin. Netflix nous a dit dès le début : « Vous devez penser à ça avec l’idée de faire trois films ». Donc si le public termine avec l’envie de voir ce baiser, alors nous avons probablement fait du bon travail. »

Je me tiens complètement à la falaise…

Toujours pour Variety, Mark Wahlberg a également déclaré que cette relation pourrait se développer dans The Union 2, mais a tout de même sous-entendu qu’il fallait attendre de voir si le film était un vrai succès :

« On veut voir le voyage de ces deux amoureux du lycée se poursuivre. Si nous pouvons continuer et faire The Union 2, j’imagine qu’il y aura bien plus qu’un baiser entre eux. Mais, attendons de voir ce qui va se passer… »

Halle Berry a elle aussi montré sa motivation concernant une éventuelle suite :

« Une fois qu’ils s’embrassent, c’est fini. Mais nous espérons pouvoir faire un deuxième film et nous laisserons cette relation se poursuivre. »

The Tension sexuelle pas ouf ?

Bref, il faudra évidemment que The Union fonctionne sur Netflix pour qu’une suite se prépare réellement, mais le projet semble déjà assez réfléchi (d’autant plus si le N rouge avait parlé de faire trois films dès le départ). Il sera donc intéressant de voir dans les prochaines semaines si le long-métrage parviendra à garder son rythme actuel, pour peut-être s’offrir une deuxième danse.