Les nouveautés films et séries à voir sur Netflix du 16 au 22 août 2024

Netflix balance nombre de films et séries dans son catalogue chaque semaine, sans qu’on les remarque ou que la plateforme ne l’annonce officiellement. Écran Large revient sur les nouveautés ajoutées par Netflix du 16 au 22 août 2024, films et séries confondus dans une liste non exhaustive.

Quels sont les films et les séries à ne pas manquer cette semaine sur la plateforme de streaming ?

The Union

Déjà disponible

Durée : 2h13

Ça parle de quoi ? Un simple ouvrier du bâtiment du New Jersey se transforme en espion lorsque son amoureuse de lycée, perdue de vue depuis longtemps, le recrute pour une mission secrète.

Pourquoi il faut le regarder ? Une comédie d’action portée par le duo Mark Wahlberg/Halle Berry (et J. K. Simmons), ça vous tente ? The Union, c’est le nouveau film de Julian Farino, que l’on a notamment pu voir à l’œuvre dans le monde des séries (Entourage, Rome, The Office). Ici, le cinéaste nous emmène donc dans un buddy movie à la sauce Mission Impossible, où un nobody doit se débrouiller pour survivre et mener à bien une opération de grande envergure.

On peut ainsi trouver une certaine ressemblance entre ce long-métrage et le dernier bébé de Matthew Vaughn, le très mal-aimé (avec raisons) Argylle. On espère donc que Julian Farino saura faire mieux que le réalisateur de Kingsman, mais ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas très compliqué.

Jeanne du Barry

Déjà disponible

Durée : 1h56

Maïwenn qui espère régner sur le cinéma français

Ça parle de quoi ? Une femme charmante d’origine modeste gravit les échelons de la société française jusqu’à devenir la favorite du roi, au grand dam de la cour royale.

Pourquoi il faut le regarder ? Si vous aimez la romance et surtout les films d’époque aux décors et costumes soignés, peut-être que Jeanne du Barry est fait pour vous. Le film a coûté plusieurs dizaines de millions, et ça se voit. Portrait de la monarchie absolue en France du temps de Louis XV, le “Soleil Noir”, le film est ainsi intéressant dans ce qu’il raconte de toujours actuel et via une plume précise sur les rapports de classes, le sexe et le pouvoir, entre autres choses.

Une partie du casting se démarque également par sa qualité d’interprétation et sa sobriété : citons Benjamin Lavernhe, impérial, et Suzanne de Baecque et India Hair, parfaites en pestes couvertes d’or. Ceux-ci sont bien aidés par une très belle musique, qui enveloppe doucement le récit, et par quelques superbes plans (citons un plan zénithal d’une table du roi, auréolée de lumière). A voir pour les passionnés de la période, même si, au-delà de ces quelques qualités, l’ensemble laisse tout de même à désirer.

À lire aussi Notre critique de Jeanne du Barry

FAST X

Disponible le 17 août

Durée : 2h21

Ça parle de quoi ? Un défi des plus dangereux attend Dom Toretto, qui reprend le volant pour sauver sa famille d’un ennemi juré à la rancune tenace.

Pourquoi il faut le regarder ? Le dixième opus de l’une des sagas les plus (tristement) célèbres du cinéma. Réalisé par Louis Leterrier (qui s’occupera également de Fast and Furious 11), Fast X est aussi le premier opus de la trilogie finale devant terminer la franchise. Comme à l’accoutumé, on y retrouve la famille Toretto et compagnie dans un mélange d’action, de cascades et de voitures (même si on commence vraiment à s’éloigner du premier film). De plus, ce long-métrage marque les arrivées de Jason Momoa et Brie Larson dans l’univers.

Alors évidemment, impossible de ne pas voir Fast and Furious comme un enchaînement de blockbusters d’action un peu simplets au casting cinq étoiles. Toutefois, ils demeurent une attraction sympathique quand on veut se remplir les poumons d’odeur d’essence, et cela est aussi vrai pour le dixième long-métrage de la saga.

Nice Girls

Disponible le 21 août

Durée : 1h30

Ça parle de quoi ? Une policière au caractère explosif et une enquêtrice méticuleuse s’allient à un charmant ex-hacker pour tenter de retrouver un collègue disparu, et sauver Nice d’un danger imminent.

Pourquoi il faut le regarder ? Si Nice Girls a un peu la dégaine d’un très long épisode de série policière bien a la française, il semble avoir au moins le mérite de nous donner une bonne dose de soleil. La comédie d’action nous emmène tout droit sur la Riviera pour nous faire profiter de… Nice (c’est le jeu de mot du titre, Pas mal, non ? C’est français.). Si le tout ne semble pas très finement joué, on peut au moins profiter du talent comique de comédiens comme Alice Taglioni et Baptiste Lecaplain.

Si vous êtes fan de ce dernier, vous devriez vous y retrouver, par contre si vous ne supportez pas le bonhomme, fuyez. Sinon, comme pour souvent avec les comédies françaises made in Netflix, le budget alloué permet quelques envolées en termes d’action, de pétarades et d’explosions. En bref, de quoi s’aérer les méninges.

MAIS AUSSI….

I Can’t Live Without You, Love Next Door, Cocomelon Lane, Terror Tuesday : Extreme, The Cowboy War : La saga O.K. Coral, Accidente…