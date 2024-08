« Ce serait vraiment cool » : Mark Wahlberg adorerait faire la suite de ce thriller d’action des années 2000

Mark Wahlberg a récemment parlé d’un thriller d’action dans lequel il tenait le rôle principal, et il adorerait que le film ait droit à une suite.

Si on devait évoquer les acteurs les plus prolifiques récemment, Mark Wahlberg serait sans doute dans le haut de la liste. Depuis le début des années 2020, le monsieur a déjà participé à onze long-métrages, ce qui est vraiment impressionnant, d’autant plus quand on pense à la pandémie de Covid-19 qui a mis un frein à toutes les industries, celle du cinéma compris.

On a même pu voir Mark Wahlberg en tueur dans la bande annonce de Vol à haut risque de Mel Gibson, ce qui laisse à penser que l’acteur américain ne cherche pas à lever le pied. Et d’ailleurs, lors d’une interview, il a expliqué qu’il adorerait jouer dans la suite d’un film d’action des années 2000 dans lequel il interprétait le personnage principale.

Mark Wahlberg a ainsi été interrogé concernant Shooter Tireur d’élite, le thriller d’action dans lequel il tient le rôle principal. Le film a en effet récemment retrouvé le succès via la plateforme de streaming Paramount+, et il n’en a pas fallu plus pour que certains imaginent une suite 20 ans après. L’acteur a semblé plutôt ouvert à ce sujet chez ScreenRant :

« Je pense que c’est une possibilité. Nous avons pas mal de possibilités, non seulement Shooter, mais aussi The Italian Job, ou même Four Brothers, The Fighter. Et puis il y a d’autres choses en stock qui pourraient être intéressantes à revoir ou à réorganiser, mais oui, celui-là [Shooter] en particulier. Partout où je vais depuis 20 ans, les gens viennent toujours me voir à propos de ce film.

Les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite. Mais pour Shooter, si moi, Antoine Fuqua et Michael Peña, on revenait, ce serait vraiment cool. »