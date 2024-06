Après le flop des Rebel Moon, Zack Snyder voudrait relancer 300 avec une série pour Warner

Une série 300 serait en préparation chez Warner et Zack Snyder est déjà pressenti pour la produire et la réaliser.

Avec sa saga de science-fiction Rebel Moon et leurs futures versions longues particulièrement attendues (non), on sait que Zack Snyder va encore rester au centre de l’actualité pour un bon moment. Et si on a plus l’habitude de voir son nom accolé à des génériques de films, il semblerait que le cinéaste américain ait aussi la volonté de pleinement s’essayer à la série.

Il a déjà récemment dévoilé la première image de Twilight of the Gods, sa série Netflix prévue pour cet automne, et ça pourrait ne pas être son seul projet sériel. En effet, une série basée sur 300, l’un de ses plus gros succès (450 millions de dollars de recettes au box-office mondial), serait apparemment en cours de développement, et Snyder serait actuellement en pourparlers pour s’en charger.

300 : la Naissance d’une série

Selon Variety, une série prequel basée sur le film de 2006 serait donc en préparation et les négociations sont toujours en cours pour que Zack Snyder la réalise et la produise. Sa femme, Deborah Snyder, productrice sur le premier 300, pourrait également revenir en tant que productrice exécutive. Gianni Nunnari, Mark Canton et Bernie Goldmann ,qui étaient tous producteurs du film, sont aussi en pourparlers pour faire leur retour.

Il s’agirait ainsi de la deuxième production tirée de l’univers après 300 : La naissance d’un Empire sorti en 2014, qui n’avait pas été aussi bien accueilli que son grand frère. Snyder y avait participé comme co-scénariste, tandis que Noam Murro s’était occupé de la réalisation.

Ils reviennent (peut-être) et se demandent toujours quel est leur métier

Concernant le scénario et le casting, aucune information n’a pour le moment été dévoilée, même si Variety indique bien qu’il s’agira d’un prequel. Sachant que 300 est sorti il y a presque 20 ans, il est également difficile d’imaginer retrouver des têtes connues parmi la distribution de la série (notamment Gerard Butler).

On est néanmoins curieux de voir ce que ça pourrait donner, d’autant que le film de 2006 avait été le premier film à véritablement établir le style si spécifique de Snyder, avec ses mauvais, mais aussi ses (très) bons côtés. Alors qu’il n’est pas encore officiellement en développement, il faudra être patient pour qu’une date ou une période de sortie soit annoncée. Affaire à suivre.