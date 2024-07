Bioshock : Netflix change ses plans, le film ne sera pas aussi spectaculaire et épique que prévu

Le film Bioshock de Netflix a dû revoir ses ambitions à la baisse, selon son producteur Roy Lee.

L’adaptation de Bioshock en film est passée entre de nombreuses mains, dont celles de Gore Verbinski (les trois premiers Pirates des Caraïbes, Lone Ranger), avant d’être abandonnée en 2013. Plus personne ne voyait alors vraiment un film se faire sur l’univers créé par Ken Levine, jusqu’à ce que Netflix débarque en 2022, annonçant à son tour une adaptation des jeux vidéos cultes, en association avec 2K et Take Two Interactive.

Si on sait que le long-métrage sera réalisé par Francis Lawrence (tous les Hunger Games à partir du deuxième opus, Constantine) et écrit par Michael Green, scénariste de Logan, mais aussi de Green Lantern, peu de nouvelles ont été données sur le projet. Il faut dire qu’il y a eu du mouvement chez Netflix, notamment au niveau de la direction, où Scott Stuber, ancien directeur de la section film du géant du streaming, a laissé sa place à Dan Lin, et ça a joué sur l’envergure de l’ensemble, selon le producteur Roy Lee.

A lire aussi Notre article sur la version annulée de Bioshock

Verra-t-on le fameux phare s’illuminer un jour ?

Bioshocké et déçu de la nouvelle

C’est au panel Producers on Producers, lors de la Comic-Con de San Diego, que le producteur s’est exprimé sur l’avancement de l’adaptation de la saga, et si Michael Green en était a la moitié de l’écriture en 2022, il a surement du tout reprendre à zéro.

« Le nouveau régime a revu les budgets à la baisse. On fait une version beaucoup plus petite… Ce sera un point de vue plus personnel, contrairement à un projet plus grandiose, plus épique.«

On peut se rassurer en se disant que cette baisse de budget pourrait être bénéfique au long-métrage. Cela pourrait pousser le scénariste et le metteur en scène à mieux développer les personnages et à ne pas trop uniquement se reposer sur de simples scènes d’action. Reste qu’on peut quand même être légèrement déçu. Car si l’adaptation de Bioshock a un coût plus modeste, on peut probablement dire adieu à… Rapture.

On sera plus sous l’océan mais dans le lac d’Annecy à ce stade

La mythique ville sous-marine des deux premiers jeux est peut-être, au fond, le personnage principal de ceux-ci. Véritable utopie déchue, la cité à l’esthétique Art déco des années 20 est grandiose, et sa décadence passée transparaît dans tous les recoins, dans chaque mur des décors des jeux de 2007 et 2010. Rapture est terrifiante et angoissante parce qu’elle fut belle et foisonnante autrefois.

Peut-être que l’équipe derrière le film arrivera à réaliser un tour de magie, mais pour voir cela, on devra attendre, aucune date de sortie n’étant disponible pour l’adaptation de Bioshock.