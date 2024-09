Les Anneaux de Pouvoir : qui est le Dark Wizard ? (et pourquoi ce n’est pas celui que vous croyez)

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir a introduit un nouveau personnage dont l’identité soulève de nombreuses théories : le Dark Wizard ou Magicien Ténébreux. Attention SPOILERS !

Les Anneaux de Pouvoir continue à tourner autour des questions de quête d’identité. La première saison s’était amusée à semer différentes pistes sur l’identité réelle de Sauron, et à jeter des graines à picorer quant à savoir qui est vraiment l’Étranger. Les showrunners semblent bien décidés à ne pas lâcher ce filon du jeu de Qui Est-Ce ? télévisuel, puisque la deuxième saison de la série a déjà présenté plusieurs personnages énigmatiques.

Outre le fait de se demander qui sont ces pseudos Hobbits vivants dans le désert de Rhûn, les Fortauds, on s’est interrogés concernant les Gaudrims, ces guerriers masqués qui rôdent dans ces terres arides. Quant au plus grand mystère de cette deuxième saison des Anneaux de Pouvoir, il s’agit pour l’instant de savoir qui est le Dark Wizard (Ciaran Hinds), ou Magicien Ténébreux en VF, que l’Étranger semble destiné à combattre.

C’est qui celui-là ?

Dark Wizard of Oz

Dans les écrits de Tolkien, il existe cinq Istari (des êtres des étoiles, donc les magiciens) en Terre du Milieu : Gandalf le Gris, Saroumane le Blanc, Radagast le Brun, et deux Mages Bleus. En supposant que l’Étranger soit Gandalf, il reste quatre options. Mais le Dark Wizard ne peut pas être Saroumane, car celui-ci n’est censé arriver en Terre du Milieu que durant le Troisième Âge, alors que la série se passe pendant le Deuxième Âge.

Certes, toutes nos suppositions concernant l’Étranger nous mènent à penser qu’il s’agit de Gandalf, et lui aussi devrait normalement être arrivé en Terre du Milieu que durant le Troisième Âge. La série n’est pas réputée pour une fidélité à toute épreuve envers les productions de J.R.R. Tolkien, mais deux magiciens extirpés de leur âge de départ pour être jetés là, ce serait beaucoup.

À cela s’ajoute le fait que Saroumane a été longtemps un allié des peuples de la Terre du Milieu contre les forces du Mal. C’est aussi pour cela que sa trahison au cours du Seigneur des Anneaux a été si bouleversante. Or, le Dark Wizard de Rhûn se pose d’emblée comme un antagoniste, prêt à toutes les bassesses pour arriver à ses fins.

Leave Saroumane Alone !

Les Mages Bleus

L’hypothèse de Radagast le Brun est rapidement éliminée, puisqu’il s’agit d’un être très proche de la nature, sans la moindre once agressivité. Reste la possibilité que le Dark Wizard soit l’un des deux Mages Bleus : Alatar et Pallando. Historiquement, ces deux Magiciens seraient arrivés durant le Deuxième Âge et seraient partis en direction de l’Est de la Terre du Milieu, ce qui correspondrait au territoire de Rhûn.

Ce sont deux éléments qui pourraient correspondre à la personnalité du Magicien Ténébreux. D’ailleurs, Tom Bombadil a confirmé à l’Étranger que le Magicien Ténébreux est bien un Istari lui aussi. Dans une de ses lettres à Rhona Beare (la lettre 211 de sa correspondance pour les esthètes), Tolkien l’explique : il est possible que les Mages Bleus aient mal tourné. Le Dark Wizard pourrait donc être Alatar ou Pallando.

« Je pense qu’ils sont partis comme émissaires dans des régions lointaines, à l’est et au sud, loin de la portée des Númenóréens. Des missionnaires dans des terres « occupées par l’ennemi », pour ainsi dire. Je ne sais pas quel succès ils ont eu ; mais je crains qu’ils aient échoué, comme Saroumane, bien que sans doute de manière différente ; et je soupçonne qu’ils ont été les fondateurs ou les débutants de cultes secrets et de traditions « magiques » qui ont survécu à la chute de Sauron.«

S’il avait une tunique bleue ce serait plus simple

Et les autres ?

De très nombreuses autres théories sur l’identité du Magicien Ténébreux fleurissent sur les réseaux sociaux. Certains soutiennent que le Dark Wizard pourrait être le futur Roi-Sorcier d’Angmar, apparu dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Présenté comme le bras droit de Sauron et comme le Seigneur des Nazguls, son identité est inconnue. Une théorie suppose que le Dark Wizard serait en fait un humain qui se fait passer pour un Istar, et qui aurait acquis de grands pouvoirs magiques. Il se serait allié à Sauron en échange de plus de puissance et contre une promesse d’immortalité, devenant ainsi le Roi-Sorcier d’Angmar. Une hypothèse peu crédible.

Une autre hypothèse serait que le Dark Wizard soit appelé à devenir la Bouche de Sauron, qui apparait aussi dans le Seigneur des anneaux, et dans la version longue du Retour du Roi. À la base simple Numénoréen, il aurait appris la magie noire et aurait fini par se mettre au service de Sauron, en contrepartie de toujours plus de pouvoirs obscurs. Se pourrait-il que la série Les Anneaux de Pouvoir explore cette piste ? On en doute fortement.

Le Roi-Sorcier d’Angmar

Enfin, le Magicien Ténébreux pourrait aussi être une pure création des showrunners de la série, un nouvel Istari créé de toute pièce pour des nécessités scénaristiques, et pour justement alimenter diverses théories plus ou moins farfelues, jusqu’à la révélation d’une identité inattendue. Le fait qu’Amazon Prime ait pris de très nombreuses largesses concernant la mythologie de Tolkien rend d’autant plus difficile l’identification de certains personnages. Mais on campera tout de même sur nos positions, en misant quelques pièces sur le fait que le Magicien Ténébreux est bel et bien l’un des Mages Bleus.

Un nouvel épisode de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir chaque jeudi sur la plateforme Amazon Prime Video depuis le 29 août 2024.