A Knight of the Seven Kingdoms : premier teaser pour le spin-off chevaleresque de Game of Thrones

Alors que la deuxième saison de House of the Dragon est terminée, HBO a révélé le premier teaser pour le spin-off de Game of Thrones : A Knight of the Seven Kingdoms.

Après huit saisons de Game of Thrones et deux de House of the Dragon, HBO n’a pas fini de donner du dragon en pâture au public, puisque s’en vient un nouveau spin-off intitulé A Knight of the Seven Kingdoms. Il s’agira d’un prequel aux événements du Trône de Fer, qui se déroulera un siècle avant l’avènement de Daenerys Targaryen (et un siècle après House of the Dragon).

Au casting on retrouvera Peter Claffey (Vikings : Valhalla) dans le rôle de Duncan « Dunk » Le Grand, Dexter Sol Ansell (le jeune Coriolanus dans Hunger Games : La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur) dans celui de l’Oeuf (Egg en VO) et Finn Bennett (Peter Prior dans True Detective saison 4) incarnera Aerion Targaryen. Ira Parker, scénariste et producteur exécutif sur House of the Dragon est crédité comme créateur de cette nouvelle série HBO. Celle-ci devrait se composer de 6 épisodes pour sa première saison et le premier teaser a été dévoilé.

First teaser for the ‘Game of Thrones’ spin-off ‘A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS’



A Knight of the Seven Kingdoms : le chevalier errant

A Knight of the Seven Kingdoms portera donc à l’écran le premier volet du cycle des Aventures de Dunk et l’Œuf de George R. R. Martin. La saga se compose de trois tomes, dont le premier s’intitule Le Chevalier Errant (The Hedge Knight en VO), et qui est suivi par deux autres volumes : l’Épée Lige et l’Oeuf de Dragon. Le synopsis officiel de la série confirme qu’il s’agira d’un portage pur et simple du premier volet :

“Un siècle avant les événements de Game of Thrones, deux héros improbables errent dans Westeros : un jeune chevalier naïf, mais courageux, Duncan le Grand, et son petit écuyer, l’Œuf. Situés à une époque où la lignée Targaryen détient toujours le Trône de fer et où le souvenir du dernier dragon n’a pas encore quitté les mémoires, de grands destins, des ennemis puissants et des exploits dangereux attendent nos incomparables et improbables amis.”

À la fin de l’envoi… Je touche !

La série devrait être beaucoup moins grandiloquente et impressionnante visuellement que House of the Dragon, pour adopter une échelle plus resserrée, en se concentrant sur le parcours des deux personnages principaux : Dunk et l’Oeuf. La magie et les fantasmes de dragon seront moins présents, et si la série est fidèle au ton plus intimiste choisi par George R.R. Martin pour Aventures de Dunk et l’Œuf, on peut imaginer un spin-off dans le même esprit que The Mandalorian ou The Acolyte pour Star Wars.

La série devrait livrer son lot de grands duels épiques dans des arènes fermées, qui rappelleront des souvenirs plutôt brutaux et gores aux spectateurs de Game of Thrones. L’aspect médiéval fantaisie des collaborations entre Martin et HBO devrait être moins présent pour aller vers le versant médiéval plus humain. La magie devrait bien être là, mais le sera plutôt en filigrane qu’en sujet principal.

On suppose que c’est le Chevalier au Cerf

HBO semble très confiant dans le potentiel de ce nouveau show, puisque la chaîne a d’ores et déjà confirmé qu’il y aurait trois saisons de A Knight of the Seven Kingdoms. On peut donc supposer que chaque saison sera l’adaptation de l’un des trois tomes de la trilogie du Chevalier Errant. Pour l’instant, la série a juste pour fenêtre de sortie l’année 2025, sans plus de précision.