Game of Thrones : première image pour la nouvelle série A Knight of the Seven Kingdoms

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, la prochaine série dérivée de Game of Thrones, s’est dévoilé dans une première image.

Après House of the Dragon (qui a entamé sa saison 2), l’univers de Game of Thrones tiré des écrits de George R.R Martin continue de s’élargir. Si certains projets sont au point mort, comme celui sur Jon Snow, ou tout bonnement annulé, comme Bloodmoon avec Naomi Watts, un autre a survécu à l’hiver et se rapproche à grands pas : A Knight of the Seven Kingdoms, qui avait été annoncé (mais pas confirmé) dès avril 2023.

Se déroulant 100 ans avant les évènements de Game of Thrones, mais après les évènements de House of the Dragon, la série s’annonce moins dense et plus intimiste que les deux autres séries sorties jusque-là. On suivra le voyage du chevalier Ser Duncan le Grand, dit Dunk, et de son écuyer Aegon V Targaryen, dit Egg. Pour donner un premier aperçu de cette prochaine épopée à travers Westeros, la chaîne HBO a récemment dévoilé une première image de son chevalier Duncan.

A Knight of the Seven Kingdoms

L’époque où se déroule la série est décrite ainsi dans le synopsis officiel : « Un siècle avant les évènements de Game of Thrones, deux héros improbables erraient à Westeros : un jeune chevalier naïf, mais courageux, Ser Duncan le Grand (alias Dunk) et son petit écuyer, Egg. Situés à une époque où la lignée Targaryen détenait encore le trône de fer et où le souvenir du dernier dragon n’avait pas encore disparu de la mémoire des vivants, de grands destins, des ennemis puissants et des exploits dangereux attendaient tous ces amis improbables et incomparables. »

Sur cette première photo, ce cher Duncan n’a pas l’air très serein. Incarné par Peter Claffey, déjà vu dans Wreck : croisière sanglante, le chevalier Dunk semble être peu expérimenté, et on se demande presque si HBO ne préparerait pas ici une première série comique. En tout cas, on sent que pour une fois, les regards ne seront plus essentiellement tournés vers les hautes strates de la société, nous laissant ainsi découvrir un nouveau pan de Westeros. De son côté, le jeune Egg sera joué par Dexter Sol Ansell (Hunger Games : la Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur).

Ton paladin niveau 1 dans les villages de RPG

HBO a aussi annoncé de nouvelles additions au casting : Finn Bennett (True Detective: Night Country), Bertie Carvel (The Crown), et Sam Spruell (Fargo) qui incarneront des princes Targaryen nommés Aerion, Baelor et Maekar. L’acteur Daniel Ings (Sex Education) a également rejoint la distribution pour incarner Ser Lyonel Baratheon, alias l’Orage Moqueur, tandis que l’actrice Tanzyn Crawford (Tiny Beautiful Things) jouera une marionnettiste nommée Tanselle.

La série est écrite et produite par George R.R. Martin, auteur du livre Le Chevalier Errant qui est adapté ici (évidemment). Pour l’accompagner à l’écriture et à la production, on retrouve Ira Parker, qui a aussi travaillé sur House of the Dragon. A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight est prévu pour fin 2025, très certainement sur Max en France.