Cette fois c'est sûr, la série télé Watchmen, c'est parti

Finalement, les choses se précipitent pour les Watchmen et, quelque part, c'est temps mieux. Surtout s'il s'agit de Damon Lindelof.

Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas Lost qu'on a quelque chose contre Damon Lindelof, bien au contraire. D'ailleurs, dans le même ordre d'idée, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas Lost, qu'on regarde forcément Arrow. On peut très bien se passer des deux et être heureux en regardant des choses plus intelligentes que ces deux machins (bisous Thomas, tu te reconnaitras). Il n'empêche qu'après la fin de The Leftovers, Lindelof nous avait tous surpris en avouant qu'il voulait à tout prix faire une série sur les Watchmen. Et dès le départ, il était question d'avoir HBO derrière pour produire et diffuser.

Malheureusement, à la fin juillet, Lindelof lui-même avouait que les choses n'avançaient pas vraiment et qu'à l'époque il n'avait toujours eu aucun rendez-vous avec la chaine pour en discuter sérieusement. Le monde de la télévision étant au moins aussi magique que celui du cinéma, apparemment, les deux partis ont passé des vacances d'été très productives puisque nous apprenons aujourd'hui, via Lindelof lui-même sur son Instagram, que la production de la série est officiellement lancée.

En effet, le showrunner dévoile la photo d'une statue frappée de la mention "In gratitude", référence directe au Hiboux qui, dans le comics, possède le même objet durant sa retraite. Un signe qui ne trompe pas donc et qui prouve qu'au minimum une équipe de scénaristes a été engagée pour écrire la série. Après, concernant le reste, le mystère le plus totale plane toujours. On ne sait pas quand le tournage aura lieu, qui réalisera la série, quel en sera le casting et quand Watchmen sera diffusé.

Mais, en même temps, on s'en fiche pas mal pour le moment. Avec un projet aussi énorme et compliqué que celui-là, il vaut mieux y aller pas à pas. En tout cas, c'est déjà une très bonne chose de faite.