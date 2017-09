True Lies reviendra bientôt grâce à James Cameron, mais en série télé

Quand on dit en ce moment qu'Hollywood n'a plus d'idées neuves, on en a la preuve tous les jours. Et cette annonce ne va clairement pas changer la donne. Sauf qu'elle fait peut-être envie plus que d'autres.

Quand James Cameron sort son True Lies en 1994, c'est un peu la grosse surprise pour les fans de Terminator 2 qui s'attendaient probablement à un autre gros film de SF virtuose. Alors qu'en fait, ils ont eu droit à une comédie d'action bien bourrine, remake de La Totale de Claude Zidi : True Lies. Si le film ne fait clairement pas partie des plus grandes réussites de son réalisateur, il a cependant rapidement acquis un petit statut de film culte même s'il n'est pas le premier auquel on pense quand on parle de James Cameron.

Et c'est donc une énorme surprise quand le Hollywood Reporter nous apprend que la 20th Century Fox est actuellement en train de préparer un remake du film... mais en série télé. L'histoire ne devrait pas trop changer puisqu'il y sera toujours question d'un couple dont l'un des membres découvre que l'autre est en réalité un espion. cela dit l'intrigue sera grandement modernisée pour coller au plus près à notre époque et le scénariste de Arrow, Marc Guggenheim qui est en charge de l'écriture de cette version.

Si pour le moment aucune date de diffusion n'a été annoncée, ni aucun casting d'ailleurs, côté équipe technique il y a du beau monde puisque James Cameron lui-même sera producteur exécutif, épaulé par McG qui, en plus de remplir la même fonction, réalisera aussi le pilote de la série. Nous sommes donc particulièrement curieux de voir ce que cela peut donner, et si l'histoire a su vieillir avec son époque.

Après, on se dit que, quoi qu'il arrive, ce ne sera pas pire que le reboot de McGyver. Enfin, on l'espère quoi.