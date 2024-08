James Cameron s’énerve contre les fans mécontents d’Aliens et Trues Lies en versions 4K

Des fans d’Aliens et True Lies n’ont pas apprécié les versions 4K des films cultes. James Cameron a un mot à leur dire : fermez-là bandes de nazes.

Depuis que James Cameron a essayé de faire croire que Terminator : Genisys était un bon film, pour rendre service à son copain Schwarzenegger, il y a de bonnes raisons de ne pas écouter tout ce qu’il dit. Mais au-delà de la blague, il reste l’un des cinéastes les plus importants et passionnants de sa génération, en plus d’être l’un des rois du pétrole à Hollywood notamment grâce à Avatar (2,9 milliards au box-office mondial), Avatar 2 (2,3 milliards) et Titanic (2,2 milliards).

Le réalisateur de 69 ans reste ainsi omniprésent dans le paysage, que ce soit avec Avatar 3, intitulé Avatar : Fire & Ash (sortie le 17 décembre 2025), Avatar 4 (décembre 2029), Avatar 5 (décembre 2031), ou ses projets pour un nouveau Terminator. Récemment, c’est avec la sortie en 4K d’Aliens, le retour et True Lies qu’il a attiré l’attention – et provoqué la colère d’une partie de ses fans.



En cause : la qualité de ces nouvelles versions, décortiquée et analysée notamment pour le DNR (Digital Noise Reduction), un procédé qui gomme numériquement le grain naturellement généré par la pellicule. Interrogé sur la question, James Cameron a (en gros) répondu : fermez-là bande de nazes.

« SÉRIEUSEMENT, VOUS VOUS FOUTEZ DE MA GUEULE ? »

Questionné par The Hollywood Reporter sur ces critiques, James Cameron n’y a pas été avec le dos la cuillère :

« Quand les gens commencent à passer en revue la structure du grain, il faut qu’ils déménagent du sous-sol de leur mère et rencontrent des gens. Non ? Sérieusement. Franchement, vous vous foutez de ma gueule ?«

Pour comprendre pourquoi le réalisateur démarre au quart de tour, il faut certainement remonter dans le temps. Il avait eu droit à ces mêmes critiques pour la version 4K de Terminator 2, considérée par certains comme le pire disque Ultra HD. Rebelote pour Titanic. Puis Aliens et True Lies. Seul Abyss a apparemment échappé au courroux des fans.



Le principal reproche pourrait être résumé ainsi : l’esthétique argentique est lissée pour ressembler à une esthétique numérique. On vous renvoie vers les très bonnes vidéos du Labo de Jay pour mieux comprendre les détails.

« ALLEZ VOUS ACHETER UNE VIE »

James Cameron a défendu le gros travail effectué par lui et ses équipes, rappelant qu’il valide chaque plan lui-même, au cas où quelqu’un avait encore un doute sur ses méthodes :

« J’ai une super équipe qui fait les transferts. Je fais tout le travail de couleur et densité. Je regarde chaque plan, chaque image, et le transfert final est fait par un mec avec qui je bosse depuis des années. Tous les films Avatar sont faits de cette manière. Tout est fait de cette manière. Allez vous acheter une vie les gens, sérieusement.«

Quand Abyss 4K est enfin arrivé

Dans la même interview, le cinéaste remet à sa place Roland Emmerich. Le réalisateur du Jour d’après et Independence Day a récemment reparlé du projet de remake du Voyage fantastique, qu’il avait failli réaliser dans les années 2000. Et qu’il avait abandonné, à cause d’un James Cameron (producteur) qu’il jugeait trop « autoritaire ». Réponse du monsieur :

« Je n’ai jamais rien dit de négatif sur Roland. Mais dans tous les cas : oui, je suis autoritaire. Quand c’est un projet où j’ai contribué à l’écriture, je vais peut-être avoir un avis dessus. En réalité, je ne me souviens même pas avoir parlé de ce film avec Roland Emmerich. […] Si je lui ai parlé, c’était deux minutes. J’ai une bonne mémoire et je ne me souviens absolument pas de ça. »

Bref, une interview où James Cameron n’avait pas de temps à perdre sur des sujets qui ne l’intéressent pas.