Avatar 3 dévoile son titre enflammé et des premières images de la nouvelle région de Pandora

James Cameron a dévoilé Avatar 3 au monde, et il en a profité pour en dire plus sur la prochaine escapade à Pandora.

Treize longues années se sont écoulées entre les deux premiers opus d’Avatar. La Voie de l’eau s’est longuement fait attendre et les fans pouvaient légitimement douter : le troisième volet de la saga épique de James Cameron arrivera-t-il rapidement comme prévu ou non ? Que tout le monde se rassure, James Cameron sait qu’il n’est pas éternel, et qu’avec un film par décennie, il n’allait pas pouvoir aller jusqu’à l’épisode 5, qu’il a déjà écrit, et encore moins jusqu’à d’éventuels Avatar 6, 7, 8 pour lesquels il a déjà plein d’idées.

Cette fois-ci donc, pas de panique, le deuxième et le troisième opus ont été filmés à la suite, et leurs dates de sorties sont relativement proches. Prévu pour décembre 2025, Avatar 3 vient de se dévoiler dans de premiers concepts-arts et s’est même trouvé un titre.

Avatar 3 : Les aventuriers du briquet perdu

C’est lors de la D23, conférence où Disney dévoile et annonce leurs futurs films et séries, que James Cameron est venu en personne parler des prochaines aventures se déroulant sur Pandora. Il a dévoilé le titre du prochain opus : Avatar : Fire and Ash (Feu et cendre en français). Le réalisateur en a profité pour teaser la suite, et pour dévoiler de nouveaux concepts arts, comme relayé par Deadline :

« De nouvelles cultures et de nouveaux décors… Vous verrez beaucoup plus de Pandora que vous n’en avez jamais vu auparavant. Le nouveau film n’est pas ce que vous attendez, mais il est certainement ce que vous voulez. C’est une aventure folle et un régal pour les yeux, mais il y a aussi des enjeux émotionnels très importants, plus que jamais auparavant. On s’engage sur un terrain vraiment difficile pour tous les personnages que vous connaissez et que vous aimez ». […] Le feu peut représenter la haine, la violence, le traumatisme, un éventuel abus de pouvoir. Les cendres représentent les conséquences de toute cette énergie, c’est-à-dire le chagrin et le fait de devoir vivre avec ce que l’on a fait. »

Si ce bateau volant est tout bonnement impressionnant, et rappelle qu’on mériterait bien une suite de La Planète au trésor, c’est surtout le dessin des Ash People/le peuple des cendres, qui attise notre curiosité ici. Si on voit toujours que ce sont des Na’Vi, leur accoutrement et cette esthétique du feu nous feraient presque croire que l’on est devant un concept art de Silent Hill, avec cette sorte de Pyramide Head sur la droite.

Les Ash seront les antagonistes de ce futur opus, et c’est l’actrice Oona Chaplin qui incarnera leur leader. Dans les autres nouvelles additions au casting, on retrouve notamment Michelle Yeoh et David Thewlis. Avatar : Fire and Ash est prévu pour le 17 décembre 2025 au cinéma.