Doctor Who a trouvé sa nouvelle incarnation et c'est une grosse surprise

Après plus de 50 ans de bons et loyaux services, Doctor Who a toujours autant la banane et s'apprête même à vivre de nouvelles aventures. Et attendez-vous à un petit choc.

Au terme de 3 saisons, dont la dixième s'est terminée il y a peu, Peter Capaldi, le 12ème Docteur, a tiré sa révérence. Si l'annonce de son départ était connue de tous depuis un bon moment, le plus grand mystère régnait autour de l'identité de son successeur qui ne serait révélée que dans le dernier épisode en date, comme d'habitude.

C'est donc avec une grosse surprise que nous découvrons que le 13ème Docteur sera en fait une Doctoresse, puisque, oui, Doctor Who mélange les genres pour son incarnation finale en nommant Jodie Whittaker en charge du TARDIS. Un nom qui ne vous dira pas forcément grand chose mais un visage que vous connaissez puisque la comédienne a trainé ses guêtres du côté de Broadchurch et qu'elle était l'héroïne de l'excellente série B Attack the Block, sortie en 2011 dans l'indifférence générale.

Whittaker qui n'a évidemment pu cacher sa joie dans un communiqué officiel :

"Je suis au-delà de l'impatience à l'idée de commencer ce fantastique voyage, avec Chris et chaque Whovien de la planète. C'est plus qu'un honneur d'interpréter le Docteur. Cela signifie se rappeler tous ceux que j'ai été et en même temps avancer pour embrasser tout ce que le Docteur défend : l'espoir. Je suis très impatiente."

Un choix des plus judicieux et qui devrait donner un nouveau souffle à une série qui tout à prouver depuis le départ de son showrunner Steven Moffat, au profit de Chris Chibnall qui, d'ailleurs, a bien géré son coup dans cette affaire :

"Après des mois de listes, de conversations, d'auditions, de rappels et de secrets, nous sommes très heureux d'accueillir Jodie. J'ai toujours voulu que le 13ème Docteur soit une femme et nous sommes heureux d'avoir sécurisé notre premier choix. Son audition pour le Docteur nous a stupéfait. Jodie est, comme on le souhaitait, amusante, inspirante, très intelligente, c'est une force de la nature et elle apportera beaucoup d'esprit, de force et de chaleur à son personnage."

Bref, on a plus que hâte de voir ce que ça va donner ce Doctor Who au féminin.

Jodie Whittaker dans Attack the Block

Jodie Whittaker dans Broadchurch